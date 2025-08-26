Romina Uhrig, del Congreso y Gran Hermano a vender sus fotos hot en Only Fans

A sus 37 años, Uhrig posteó una fotografía en bikini en su red social X en el que ironizaba “No entres”, la mediática linkeó a su perfil de “Only”, donde se presentó: “Ahora podrás conocer mi otro lado (sic)”, junto a un emoticón de labios rojos.

La suscripción a la cuenta de la ex Gran Hermano tiene un valor de 20 dólares y así, los usuarios podrán acceder al contenido exclusivo que, seguramente, Uhrig no deja ver en otros perfiles públicos.

En cuanto la noticia salió a la luz, los usuarios de redes sociales no dudaron en traer a colación las fotografías de la ex “hermanita” junto a políticos como Máximo Kirchner y Alberto Fernández.

Romina nació en San Martín, el 27 de enero de 1988. Es profesora de Educación Física y estuvo casada con Walter Festa, intendente del partido de Moreno desde 2015 hasta 2019, quien es padre de dos de sus hijas.

Comenzó su carrera política en el municipio de Moreno, ocupando los cargos de subsecretaria de Relaciones Institucionales y, más tarde, secretaría de Desarrollo Productivo, durante la gestión de Walter Festa.

image

El trío sexual que no fue

La llegada a la plataforma erótica se produce después de que desmintió haber realizado un trío sexual con L-Gante y una modelo de la misma red social.

Menos de 10 días pasaron desde que Miguelina, una ex docente que ahora se dedica a la misma plataforma, aseguró que hizo un trío sexual con L-Gante y la propia Uhrig y explicó que Valenzuela se habría “quedado con el video”.

Por su parte, Romina desmintió: “Estaría bueno que, antes de ‘informar’, se chequee mínimamente la información para no decir mentiras, y no hablar por hablar. Elián -Valenzuela- es mi amigo. y a la chica nunca la vi, no sé quién es".