Los dos sorprendentes equipos que clasificaron a la Champions League

El Kairat Almaty clasificó a la Champions League tras ganarle una serie al histórico Celtic de Escocia por penales (3-2) tras igualar sin goles en ambos encuentros. En un encuentro parejo disputado en su casa, el "club del pueblo" logró forzar la tanda desde los 12 pasos, donde su arquero se convirtió en figura y héroe para la historia de la institución.

En la definición, Valeriy Gromyko falló su remate (dio en el travesaño), pero luego convirtieron sucesivamente Aleksandr Martynovich, Ofri Arad y Yerog Sorokin. Y tuvo a la figura principal de su lado: el arquero kazajo de 21 años Temirian Anarbekov, quien contuvo tres remates (a Idah, McCowan y Maeda).

El Kairat Almaty había superado anteriormente otras tres instancias. Los kazajos eliminaron al SK Olimpija de Ljubljana de Eslovenia, el KuPS Kuopio de Finlandia y al Slovan Bratislava de Eslovaquia. Su estadio está muy cerca de China, a solo 300 kilómetros. Y muy lejos de las grandes ciudades de Europa...

Por su parte, el Pafos FC consiguió el boleto a la Champions League tras eliminar a Estrella Roja, campeón en 1991 de la Champions League y de la Intercontinental. Tras imponerse 2 a 1 de visitante, el equipo de Chipre mantuvo la ventaja de la ida con un empate 1 a 1 en la vuelta en su casa que consiguió con un gol de "Jajá" a los 89 minutos.

El Pafos tiene 11 años de vida: se fundó el 10 de julio de 2014, tras la fusión de los clubes chipriotas AEK Kouklia y AEP Paphos. Ese año, el Kouklia había descendido a segunda división de la liga local y el Paphos atravesaba un delicado momento económico que se tradujo en la pérdida de todos los puntos que había obtenido en la temporada. Como resultado, ambos clubes acordaron combinarse y nació el Pafos FC.

Pafos es una ciudad de aproximadamente 35 mil habitantes. Es una de las principales urbes de Chipre luego de su capital Nicosia. El origen del club homónimo se dio a partir de la necesidad de representar ese lugar en el mundo del deporte. Así se dio origen al equipo que podría tener rivales como el Real Madrid o el Bayern Múnich durante la Champions.

La temporada pasada se consagró campeón de la Liga de Chipre por primera vez en su historia. Esto le otorgó la chance de jugar la fase previa de la Champions: eliminó al Maccabi Tel Aviv (global 2-1), Dynamo Kiev (global 3-0) y en los playoffs definitorios al Estrella Roja (global 3-2).