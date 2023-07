Insúa llamó a Óscar Romero para que vuelva a San Lorenzo

Romero rescindirá su contrato en Boca y deberá buscarse club. Pillo y rápido, Rubén Darío Insúa levantó el teléfono. "Cuando vi que salió en todos lados que se iba a desvincular de Boca, lo llamé. Es un gran jugador", reveló el Gallego. ¿Y qué respondió el enganche paraguayo de 31 años?

"Fue muy educado, muy respetuoso, me dijo que tenía dos o tres chances, pero que le gustaba la idea de jugar en San Lorenzo. Ojalá lo podamos tener. Tiene un buen recuerdo, la gente lo quiere mucho y se va a encontrar en un ámbito en el que tiene todo para desarrollar su capacidad", sentenció Insúa.

Esas opciones que mencionó el DT de San Lorenzo son del exterior, entre ellas, de Brasil, donde Ramón Díaz lo quiere para Vasco Da Gama. En ese caso, su llegada al Ciclón dependería pura y exclusivamente de su voluntad para resignar mucho dinero. De todos modos, vale recordar que él y su hermano Ángel se fueron en conflicto con el club de Boedo.

Insúa, tajante sobre la posible salida de Martegani a Racing

Agustín Martegani está a un paso de ser nuevo jugador de la Academia a cambio de 2.8 millones de dólares por el 50% del pase. "Está concentrado para mañana. A mí me gustaría que le pregunten a él. No quiero meterme en esos temas, pregúntenle a ver qué dice", respondió el Gallego al ser consultado por la situación.

Y reiteró: "No me gusta hablar de casos hipotéticos. Estamos pensando en el partido de mañana. Prefiero que hablen con él". San Lorenzo chocará el miércoles desde las 21.10 con Platense, en cancha de Lanús, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, y el volante zurdo está convocado.

Por otro lado, Insúa también se refirió a supuestas posibles salidas de Agustín Giay a River y Gastón Hernández a Boca. "No lo veo para nada factible. El día que Giay se vaya de acá será después de ser campeón y a Europa. Es un jugador con mucha proyección. Hay mucho ruido. He leído que acá hay algunos clubes que quieren determinados jugadores. Acá, salvo que el jugador quiera irse, tenga ese deseo... No es el caso de Giay, de Hernández. En Argentina nadie va a pagar lo que valen", afirmó.

Por último, informó que Carlos Auzqui, su primer refuerzo, "estaría llegando mañana al país, le costó encontrar vuelos, pero mañana estaría en Buenos Aires", y destacó: "Fue campeón en Hungría, jugó la Champions, llega en buenas condiciones y tiene características similares a las de Cerutti, con quien no vamos a poder contar hasta fin de año". Jonathan Galván también está cerca de sellar su arribo.

El posible equipo de San Lorenzo para jugar con Platense por Copa Argentina

Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT Rubén Darío Insúa.