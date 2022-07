Insúa y Batalla re calientes con el arbitraje a San Lorenzo

"Hemos generado en cuanto al ataque, pero creo que han influido demasiado las decisiones arbitrales. En el primer tiempo hay un claro penal a Bareiro y en el segundo tiempo otras jugadas complejas. La verdad que me voy caliente por el resultado. Yo soy uno de los tipos que respeta el arbitraje y que tiene una muy buena relación en general, pero la verdad que lo de hoy habría que revisarlo", disparó el arquero.

Luego, el surgido de las Inferiores de River contó qué le respondió Baliño del penal no cobrado: "Nos dijo que hay una sujeción, pero que no es basta para tirarlo al delantero. No entiendo que es basta y que no. Si hay una sujeción es penal. Estaba por definir. Es claro. Pero bueno, hay que sacarse la bronca que tenemos de este partido y a arremangarse, que tenemos mejorar mucho para el partido con Boca".

https://twitter.com/falsonueve_f9/status/1543697814076755969 Ferreyra lo agarro en el area a Bareiro , pero ni Baliño ni Yael Falcón Pérez consideraron que era infracción del hombre de #BarracasCentral ¿Era penal para #SanLorenzo? pic.twitter.com/PabrlL5jFl — Falso Nueve (@falsonueve_f9) July 3, 2022

Mientras que Insúa apuntó en conferencia de prensa: "Tuvimos posibilidades de gol, atacamos más, pero me llamó la atención que el árbitro no fue a ver el penal de Bareiro. En el fútbol se puede ganar y perder pero por qué no fue a ver el árbitro la jugada si eso dice el reglamento".

Y continuó: "No creo que haya que dejar expuesto al árbitro, ¿dónde estaba la gente del VAR? Por qué no lo alertaron al árbitro, hay que hacer hincapié en eso. El VAR llegó para hacer más justicia y por qué hay gente que piensa otra cosa". Además, también se quejó del gol anulado: “No hubo offside. Vimos la jugada y no entendemos a quien le cobran posición adelantada”.