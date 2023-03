Javier Mascherano podría volver a la Selección Sub 20

Por motivos políticos, un gobernador de Indonesia rechazó la presencia de la Selección de Israel, que ganó su plaza legítimamente, en el sorteo y en el certamen, y FIFA entendió dicha postura como un incumplimiento de las garantías gubernamentales que le reclama a los países para que sean la sede de ciertos torneos.

Por eso, el ente regulador del fútbol mundial resolvió dar marcha atrás y no solo canceló la localía del país asiático, sino que además lo descalificó. Así, se liberó una plaza para la competencia, pero lo más importante: a poco más de un mes de que comience, el Mundial Sub 20 no tiene sede.

Argentina fue uno de los primeros en postularse como candidato a albergarlo, y ahora FIFA es quien debe tomar la decisión. En caso de que el país sea efectivamente elegido, la Selección albiceleste, que no clasificó en el torneo Sudamericano de la categoría, tendría un lugar en la competencia. Y Javier Mascherano podría volver a ser el entrenador.

El Jefecito había dado un paso al costado luego de la floja actuación en el Sudamericano, donde Argentina quedó eliminado en la primera fase. Desde ese momento, en AFA trabajan para reemplazarlo, pero la intención siempre fue que Masche continúe, y en las últimas horas, Lionel Messi y Lionel Scaloni habrían hablado con el ex volante para que repiense su decisión.

Así, en la Asociación del Fútbol Argentino esperan por dos respuestas que serán fundamentales para el futuro cercano de la Selección Argentina Sub 20: si FIFA le concede la organización del Mundial Sub 20, y si Javier Mascherano se vuelve a poner el buzo de DT.

¿Qué estadios podrían ser sede del Mundial Sub 20?

FIFA exige que durante la competencia, los estadios designados no sean utilizados para otro fin que el propio torneo. Así, el Más Monumental, La Bombonera y la cancha de cualquier club que dispute la Liga Profesional y la Copa Libertadores o Copa Sudamericana está descartado.

Las exigencias de FIFA en cuanto a la infraestructura y demás no son ton altas para un Mundial Sub 20, por lo que Argentina tiene de todos modos varias opciones: el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Único de La Plata, el Parque La Pedrera en San Luis y el Único de San Nicolás son algunas de ellas. En Indonesia habían seis estadios elegidos para distribuir a los seis grupos.