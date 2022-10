Javier Sanguinetti asumió en Banfield y separó a Bologna, Dátolo y Domingo

"Hoy decidí con el corazón. Banfield me dio mucho a mí, es el momento de retribuir todo lo que la institución me dio", comenzó explicando Archu los motivos por los que aceptó volver al Taladro. Y luego agregó: "No podía decirle que no a Banfield, la cuestión más importante fue la afectiva para luego darle paso a la profesional".

Embed Luego del entrenamiento, Javier Sanguinetti y su CT fueron presentados de manera oficial como nuevo Cuerpo Técnico de Banfield#VamosBanfield pic.twitter.com/lVA0IJHAS5 — Club A. Banfield (@CAB_oficial) October 10, 2022

"Comenzamos el ciclo con mucha ilusión, hay muy buena predisposición del grupo. Comienza una nueva era y todos están con ilusiones y expectativas renovadas", continuó el entrenador y remarcó: "En 10 días Banfield juega uno de los partidos más importantes de su historia. El privilegio de jugar una final no es poca cosa, hay que darlo todo".

Sanguinetti comenzará su segunda etapa en Banfield afrontando las últimas tres fechas de la Liga Profesional, donde el club ya no juega por nada, y la definición de la Copa Argentina, donde se encuentra en semifinales y jugará ante Talleres en busca del pasaje a la final. Buscará mejorar el promedio del club, preocupante para la próxima temporada si se mantienen los cuatro descensos y una histórica consagración en el certamen federal.

Embed Primer entrenamiento y presentación



Así fue el regreso de Archu pic.twitter.com/sGMpGsZvy1 — Club A. Banfield (@CAB_oficial) October 11, 2022

Para dichos compromisos, decidió no contar más con los tres referentes antes mencionados. ¿Cómo era la situación contractual de ellos? A Domingo, que tiene tres ciclos en el Taladro, y a Bologna, surgido de las Inferiores que había pegado la vuelta, se les vencen sus respectivos contratos en diciembre. Mientras que Dátolo había renovado hasta 2024 y le rescindirían el contrato. El domingo había declarado que no sabía por qué habían separado a Vivas. ¿Tendrá algo que ver? Los tres empezaron a entrenar a contra turno.

"Es un orgullo muy grande que se volvieran a fijar en nosotros y de tener la chance de contribuir al crecimiento de la institución. Me parece que lo más importante que tenemos que cambiar es la mentalidad", concluyó Sanguinetti, que va por todo en su segunda etapa en el club.