Jorge Almirón: "Hoy masticamos todos mucho dolor"

Tras la derrota, el DT xeneize, en conferencia de prensa, dijo: "No hay mucho para pensar. La sensación es de mucho dolor. Veremos cómo sigue todo. Estamos triste por la ilusión que generamos en la gente. Este club se tiene que levantar siempre. El dolor es muy fuerte, hoy masticamos todos mucho dolor, mañana veremos", expresó sobre su sensación.

Sobre el juego comentó: "Era una final. Al principio, cedimos la in iciativa y fuimos a apretar al rival que juega bien y sale jugando. El segundo tiempo mostramos la identidad que nos llevó a la final y el equipo estuvo a la altura, jugó y estuvo suelto, la identidad que queríamos desde el inicio", detalló Jorge.

Además, sobre la expulsión de Frank Fabra dijo que "con el hombre de más que teníamos podía haber sido diferente. Me sorprendió la expulsión. No sabía qué pasaba, pensé que estaban revisando el penal y luego me dijeron que era otra jugada. Más no puedo decir", insistió el DT.

"Me voy muy triste por el resultado. En el segundo tiempo nos soltamos, jugamos como creo que tenía que jugar el equipo y lo hicimos bien. Creía que lo podíamos ganar en esos 90 minutos, también los cambios (sobre la salida de Cavani y Barco) vinieron por eso. En el alargue nos costó, pero el equipo lo intentó hasta lo último y no se pudo. Fluminense hizo los méritos y hay que felicitarlos", terminó Almirón.

¿Se va o se queda?

En diciembre Boca tiene elecciones. Tras este resultado, quien asuma va a decidir acerca de la continuidad del DT. Pero independientemente de lo que pase en la dirigencia del club, Almirón tiene un contrato hasta mediados del 2024 pero con un cláusula de salida ahora, en diciembre.

La misma trata que el propio entrenador tiene la decisión de si continúa en el cargo o no. ¿Qué hará Almirón? ¿Se queda a pelear o se va de Boca? A todo esto, el Xeneize sigue sin clasificar a la Copa Libertadores 2024.