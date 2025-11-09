Mundial Sub-17: Argentina aplastó a Fiyi y espera cómodo en los 16avos de final

Argentina mostró superioridad y un manejo absoluto del partido los 90 minutos. De hecho, en los primero cinco minutos, la Albiceleste llegó a un gol de Facundo Jainikoski que fue invalidado por una mano previa y a conseguir un penal, que luego Uriel Ojeda no pudo cambiar por gol.

La apertura del marcador llegó a los 16 minutos: Ramiro Tulián remató desde la banda izquierda, el arquero dio rebote hacia el medio y Ojeda tomó revancha y convirtió desde el área chica. El avance ofensivo continuó, y a los 30 minutos Ismael Zalazar desbordó por la izquierda para asistir a Mateo Martínez, quien definió de volea al segundo palo y puso el segundo gol.

El 3-0 se concretó en el minuto 43, cuando Ojeda ejecutó un tiro libre, ubicó el centro al primer palo y Martínez anticipó a la defensa para desviar el balón al fondo de la red. En la segunda etapa, Argentina no bajó la intensidad y transformó el resultado de una goleada a una humillación.

A los 56 minutos, una pelota parada lanzada por Ojeda atravesó toda el área y terminó dentro de la portería sin que ningún jugador la tocara. La ofensiva albiceleste se sostuvo con frecuentes avances y remates que derivaron en una nueva y última ráfaga de goles.

A los 87 minutos, Ojeda completó su triplete tras aprovechar un rebote en el área y colocar el balón contra el poste. En el minuto 89, Santiago Silveira marcó el sexto gol al pescar otro balón suelto en el centro del área. Y el cierre de la goleada llegó en tiempo adicional, cuando Simón Escobar remató desde la derecha y un desvío dejó sin reacción al arquero fiyiano.

Este triunfo permitió que Argentina finalizara la etapa de grupos en el primer lugar, superando a Bélgica y Túnez. Los dirigidos por Placente ya habían asegurado la clasificación a dieciseisavos de final tras vencer 3-2 a Bélgica y 1-0 a Túnez en las jornadas previas.

El presente torneo mundialista se desarrolla en Qatar con un formato inédito: por primera vez, participan 48 selecciones y la fase de eliminación directa comenzará con dieciseisavos de final. Los dos primeros de cada una de las zonas, junto a los ocho mejores terceros, accederán a las rondas decisivas.

El recorrido de Argentina en la historia de los mundiales Sub 17 no ha superado la marca de semifinales. La mejor posición fue el tercer puesto obtenido en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. En la edición pasada, realizada en Indonesia, la Albiceleste perdió por penales frente a Alemania—eventual campeón—y finalizó cuarta tras caer ante Malí en el partido por el podio.

El palmarés histórico de la Copa Mundial Sub 17 lo lidera Nigeria con cinco títulos, seguida por Brasil con cuatro campeonatos. México y Ghana comparten dos conquistas, mientras que Francia, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Suiza e Inglaterra suman una consagración cada uno.