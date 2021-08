Juan Ramírez: "Tenemos que mejorar en los últimos metros"

Con respecto al desarrollo del equipo a lo largo del encuentro destacó: "Me sentí cómodo y creo que hicimos un gran partido. Por ahí nos falta un poco más en los últimos metros, es donde más difícil se hace. Yo creo que con el trabajo vamos a seguir mejorando eso".

"Decidir un poco mejor en el último pase para definir mejor la jugada", agregó.

Al ser consultado por el uso de la gambeta, Ramírez respondió: "Es mi estilo de juego y lo que mejor me sale. Creo que también al entrenador le gusta ese arranque así que trato de hacerlo para hacer bien al equipo. La gambeta es un recurso muy bueno que no hay que dejar que se vaya".

Luego brindo declaraciones el defensor Marcelo Weigandt, quien ingresó en reemplazo de Luis Advíncula tras su salida por una lesión. "Hace mucho que yo no jugada. Por un lado contento por mi parte y por otro lado triste por la lesión de Luis (Advíncula). La verdad es que tenemos una competencia muy linda y sana. Hoy me tocó entrar y la verdad es que me sentí bien", contó.

"Al principio me costó porque cuando te toca entrar en el segundo tiempo es complicado y más con un partido trabado y duro. La verdad es que ellos tienen un muy buen juego y me siento muy feliz por hoy. La verdad es que venía con muy poco rodaje. Hoy me tocó entrar y siempre voy a dejar el máximo por Boca y más que nada por el equipo", continuó Weigandt.

Haciendo referencia a sus pocos minutos dentro de la cancha y la titularidad de Advíncula dijo: "Hay que seguir trabajando semana a semana. Tenemos una competencia muy sana y uno siempre quiere jugar. Es lo mas lindo jugar en boca y hay que seguir trabajando duro en la semana y demostrar que estamos para estar dentro de los once".