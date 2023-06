Jude Bellingham fue presentado en Real Madrid

"Quiero ayudar al Real Madrid a ganar más títulos. Es el club más grande del mundo. Me ha impresionado durante la firma estar en la sala de las 14 Copas de Europa. Me han dado ganas de agarrar una. De todo lo que he vivido, creo que ha sido el mejor momento", contó Bellingham, quien agregó sobre el número de camiseta que eligió por sobre el 22 que usó siempre en su breve carrera: "Me gustaría darle las gracias a Vallejo por dejarme el 5. Hablé con él, es un tío estupendo y estoy muy agradecido".

Embed

Por otro lado, Bellingham se mostró ilusionado con la posible llegada de Mbappé cuando termine su contrato con PSG y de Harry Kane. "Son los mejores del mundo en sus puestos. Mbappé es un gran jugador y me encantaría jugar con él. ¿A quién no? Y me encanta Kane como jugador y como persona", comentó el volante inglés que se define como "un todo-campista, tengo una abanico de cualidades que espero mostrar".

Por último, Jude reveló que sus padres "estaban llorando y no lloran mucho, así que es un momento especial para ellos" su llegada al Madrid y expresó lo que significa para él compartir equipo con Kroos y Modric: "Para mí es una experiencia impagable. Es increíble su experiencia e intentaré pegarme a ellos en las primeras semanas, espero que no les moleste. Tenemos una gran mezca de experiencia y juventud".