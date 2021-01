Julio César Falcioni busca más altura y experiencia

En diálogo con AM 550, Falcioni expresó: "Me llamaron para ver si estaba libre y yo acepté. No tenía ningún compromiso, me interesó y en la reunión coincidimos mucho con la dirigencia, en especial con Yoyo (Héctor) Maldonado". En cuanto al plantel que se encontró, señaló: "hoy tenemos un equipo con poca altura y me preocupa, lo tenemos que solucionar. Necesitamos la presencia física y la altura para tener presencia en las dos áreas. Debemos encontrar variantes para suplir esa falencia, quiero un equipo con equilibrio".

A la hora de hablar de sus conducidos, no dudó: "Silvio Romero está muy bien, trabajando con muchas ganas. Tenemos un grupo predispuesto, pero tenemos muy poco tiempo porque no hay una pretemporada larga. Alan Soñora juega bien, es un zurdo diferente y exquisito, esperemos poder contar con él", añadió el ex DT de Banfield.

En la misma línea, continuó: "El 90 por ciento del grupo son jóvenes, tenemos solo tres o cuatro jugadores de experiencia. Necesitamos reforzar ese punto. Estamos probando diferentes alternativas y maneras para encontrar el formato que mejor se ensamble. Seguramente la semana que viene, en los amistosos, lo ensayaremos".

Además, habló puntualmente de una de las promesas del elenco de Avellaneda, Alan Velasco: "Es un jugador diferente, interesante. Intentaremos llevarlo con todo el respaldo y el trabajo para que siga creciendo, para que sea importante para el equipo. El esfuerzo que ponga marcará su futuro. Buscaremos darle libertad, pero también algunas responsabilidades. Lo importante es que se sienta cómodo".

Velasco, de 18 años, tuvo una actuación destacada en la Copa Diego Armando Maradona, a pesar de la campaña irregular del equipo dirigido entonces por Lucas Pusineri, y llamó la atención de todos con los goles a River Plate en la última fecha.