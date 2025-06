Kudelka besó la medalla de subcampeón: "Le doy valor al haber llegado hasta acá"

Mientras Platense festejaba su histórico título en Santiago del Estero, Kudelka recibió la medalla del subcampeón de manos de Claudio Tapia, presidente de AFA, y le dio un beso. Visiblemente afectado por no haber podido dar la vuelta olímpica, eligió honrar el segundo lugar como un reconocimiento al camino recorrido de su equipo en esta temporada.

Lejos de retirarse de inmediato y esquivar los micrófonos, Kudelka se presentó luego en la sala de conferencias con la presea colgada en el cuello, la levantó frente a los periodistas y compartió un mensaje que reafirma su postura sobre el valor del esfuerzo colectivo.

image.png

"Yo vengo con esta medalla por el agradecimiento que tengo por haber llegado hasta acá, y el valor que le doy a mi equipo por haber llegado hasta acá ", expresó el DT del conjunto de Parque Patricios. Y amplió su reflexión: "Lo que pasa es que quiero separar lo que es coronar de triunfar. Hoy nosotros no coronamos, pero sí triunfamos. Los demás lo verán de otra manera”.

Aunque no pudo ocultar su tristeza por haber caído en la final ante Platense. “Tengo mucha tristeza, no coronar con Huracán es una cruz que tengo, entonces se me hace muy difícil hacer un desarrollo lo que sucedió", contó Kudelka, quien conduce a Huracán que está peleando todos los frentes.

Más allá del técnico, el plantel quemero también supo perder: los futbolistas hicieron un pasillo de honor a sus rivales antes de la premiación, en un gesto de respeto y deportividad hacia el nuevo campeón del fútbol argentino. Este tipo de actitudes no son comunes, aunque tienen antecedentes como Pep Guardiola luego de perder la final de la Champions League con Manchester City en 2021.