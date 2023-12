Messi podría pasar Navidad con su familia en Nueva York, Londres o Sídney, pero siempre elige Rosario, su ciudad natal y la que suele visitar cuando está en Argentina. Y este 25 de diciembre, en la segunda que pasará como campeón del mundo, no será la excepción.

Messi compartió un mensaje el 31 de diciembre de 2022 con el que dejó claro que pasó una de las Fiestas que más recordará en su vida: “Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”.

Leo volverá a pasar Navidad en Rosario como cuando en aquellas Fiestas de los años 90 de chico pedía una bicicleta, una pelota o una camiseta de la Lepra y se la pasaba jugando al fútbol con familiares y amigos. La reunión familiar en las Fiestas es algo que nunca negoció ni el año en que fue fichado por el Barcelona.

Lionel no sabía en la Nochebuena del 2000 que diez días antes Carles Rexach, secretario técnico del Barcelona, le había firmado en una servilleta (la famosa servilleta) al intermediario rosarino Horacio Gaggioli, luego de jugar un partido de dobles de tenis en el Club Pompeya, que él certificaba su fichaje en La Masía.

Los Messi alzaron las copas y despidieron el Siglo XX con algo de nostalgia. Sabían que sus vidas cambiarían completamente a inicios de 2001. La aventura europea comenzó con todos los integrantes de la familia: Jorge, Celia, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Los primeros años de Messi en Barcelona fueron duros por el cambio de cultura y en las Fiestas recargaba energía positiva que le transmitían sus familiares, diciéndole que no abandone su sueño de ser futbolista. Y en las Fiestas de 2004 se encontró con ellos celebrando las Fiestas y que ya comenzaba su historia con la Selección Argentina.

Messi nunca cambió el calor literal y familiar de las Fiestas en Rosario. En Barcelona tenían claro que no había forma de convencerlo de que permaneciera allí para Nochebuena, Navidad o Año Nuevo. Había que dejarlo ser. Él no faltaba ni a un entrenamiento ni a un partido, ¿por qué no habilitarlo a que recargara energía positiva con los suyos?

Ni las frustraciones por no haber entrado en la eliminación en cuartos de final contra Alemania en 2006 ni la goleada en contra ante Brasil en la final de la Copa América 2007 empañaron los festejos en su ciudad natal. Y es que su meteórica carrera hacía prever éxitos, tarde o temprano, con la Selección así como ocurría año tras año en Barcelona.

Ni a meses del desgarrador final por la eliminación en los octavos de final ante Francia y una nueva chance perdida de coronarse en un Mundial Messi cambió su itinerario de fin de año. “Diciembre 2018. El mes más lindo como siempre”, fue uno de los mensajes de Antonela Roccuzzo en las redes sociales durante las vacaciones veraniegas en Rosario.

No había otra: la familia Messi, en sus pagos, se seguía reconectando con el mundo y Lionel llenaba su barra energética para ir en busca de nuevos desafíos al año siguiente, con la Copa América en Brasil como zanahoria para ir detrás.

Inaugurado el hasta allí impredecible ciclo de La Scaloneta con el tercer puesto en la cita continental, los Messi celebraron la Navidad del 2019 en Rosario y partieron en un viaje relámpago a Punta del Este para asistir a la renovación de votos de su pareja de amigos íntimos Luis Suárez y Sofía Balbi, que cumplieron entre esas Fiestas diez años de casados.

El 2020, particular como para todo el mundo, hizo que la familia más querida por los argentinos tuviera que atravesar la Navidad encerrada en casa por la pandemia del coronavirus. Ni viaje ni reencuentro con los seres queridos. Fueron las únicas Fiestas en suelo catalán y la despedida definitiva de Leo como jugador del Barcelona, ya que a mediados de 2021 ficharía por el PSG.

Estas Fiestas de los Messi volverán a ser en Argentina, su país, el país campeón del mundo gracias al mejor jugador del mundo.