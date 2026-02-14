La autocrítica de Damián Ayude tras el empate contra Unión: "Nos falta juego"

Autocrítica y necesidad de sumar

El DT fue claro al analizar el funcionamiento. “Teníamos que sumar para cambiar el chip. Nos gustaría jugar mejor, tener más situaciones y los chicos están trabajando mucho en eso, pero me parece que sumar hoy es importante para esperar los dos partidos en casa con otro ánimo”, expresó.

Ayude también reconoció la superioridad del rival en varios pasajes del partido. “Por momentos fuimos superados y el rival tuvo más situaciones de gol. Nosotros tuvimos una muy clara con Nico (Tripichio). Si metés ese gol no sé cómo se iba a dar el desarrollo del partido”, señaló.

El déficit: falta de juego y gestión

El principal problema, según el entrenador de San Lorenzo, está en la generación ofensiva. “Es una realidad que tenemos que generar más caudal de juego y más chances”, afirmó. Y fue aún más directo: “Nos está faltando juego, claramente”.

Además, explicó que el plantel ,de mucha juventud, todavía debe mejorar en la toma de decisiones. “Falta gestionar mejor algunos momentos. En el desespero, aceleramos avances, salimos de a uno, y en ese ímpetu de correr da la sensación que se corre mal”, analizó.

union-san-lorenzo-_1440x810 El Ciclón fue superado por momentos por Unión y generó pocas situaciones claras.

El golpe del clásico

Ayude no esquivó el impacto emocional que dejó la derrota ante Huracán. "Nos golpeó mucho, la semana fue difícil para todos. Más allá del dolor que nos genera perder ante el clásico rival, fue una semana dura”, reconoció.

En ese contexto, valoró el punto conseguido en Santa Fe como un paso necesario para reconstruir confianza. “Dentro de todo lo que puedo analizar, me parece que es importante sumar en una cancha compleja. Y tener tiempo de trabajo para los dos partidos que se vienen de local que esperamos ganarlos”.

Y cerró con una reflexión que sintetiza el momento azulgrana: “No perder, aunque no tenemos que jugar a esto, es importante para que los jugadores vuelvan en la semana con otro ánimo y empezar a trabajar de cara al próximo partido de local”.