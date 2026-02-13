Copa Libertadores 2026: así quedaron los cruces de la segunda fase, con un equipo argentino

El equipo de La Paternal accedió directamente a esta instancia por su ubicación en la tabla anual del fútbol argentino y tendrá una serie exigente frente a Barcelona de Ecuador.

La última participación internacional del “Bicho” fue en 2023, cuando superó la fase de grupos y cayó en octavos de final frente a Fluminense, que luego se consagró campeón.

Los equipos que avanzaron desde la primera fase

Desde la instancia inicial lograron avanzar Juventud de Las Piedras, que hizo historia al eliminar por penales a Universidad Católica de Ecuador; Deportivo Táchira, que dejó en el camino a The Strongest de Bolivia; y 2 de Mayo, que superó a Alianza Lima de Perú para meterse en la segunda fase del certamen continental.

Las llaves de la segunda fase

Argentinos Juniors ( Argentina ) vs. Barcelona SC ( Ecuador )

Juventud de Las Piedras ( Uruguay ) vs. Guaraní ( Paraguay )

Deportivo Táchira ( Venezuela ) vs. Deportes Tolima ( Colombia )

2 de Mayo ( Paraguay ) vs. Sporting Cristal ( Perú )

Carabobo FC ( Venezuela ) vs. Huachipato ( Chile )

Liverpool FC Montevideo ( Uruguay ) vs. Independiente Medellín ( Colombia )

O'Higgins ( Chile ) vs. Bahía ( Brasil )

Nacional Potosí (Bolivia) vs. Botafogo (Brasil)