Copa Libertadores 2026: así quedaron los cruces de la segunda fase, con un equipo argentino

Argentinos Juniors es el único representante argentino en esta instancia y buscará meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras tres años de ausencia.

La segunda fase de la Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus cruces y contará con un solo representante argentino: Argentinos Juniors, que buscará meterse en la fase de grupos del certamen continental más importante después de tres años.

El equipo de La Paternal accedió directamente a esta instancia por su ubicación en la tabla anual del fútbol argentino y tendrá una serie exigente frente a Barcelona de Ecuador.

La última participación internacional del “Bicho” fue en 2023, cuando superó la fase de grupos y cayó en octavos de final frente a Fluminense, que luego se consagró campeón.

Los equipos que avanzaron desde la primera fase

Desde la instancia inicial lograron avanzar Juventud de Las Piedras, que hizo historia al eliminar por penales a Universidad Católica de Ecuador; Deportivo Táchira, que dejó en el camino a The Strongest de Bolivia; y 2 de Mayo, que superó a Alianza Lima de Perú para meterse en la segunda fase del certamen continental.

Las llaves de la segunda fase

  • Argentinos Juniors (Argentina) vs. Barcelona SC (Ecuador)

  • Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Guaraní (Paraguay)

  • Deportivo Táchira (Venezuela) vs. Deportes Tolima (Colombia)

  • 2 de Mayo (Paraguay) vs. Sporting Cristal (Perú)

  • Carabobo FC (Venezuela) vs. Huachipato (Chile)

  • Liverpool FC Montevideo (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia)

  • O'Higgins (Chile) vs. Bahía (Brasil)

  • Nacional Potosí (Bolivia) vs. Botafogo (Brasil)

La segunda fase del certamen continental tendrá ocho llaves eliminatorias; los ganadores avanzarán a la tercera ronda, última instancia previa a la fase de grupos.

