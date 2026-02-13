Copa Libertadores 2026: así quedaron los cruces de la segunda fase, con un equipo argentino

Argentinos Juniors es el único representante argentino en esta instancia y buscará meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras tres años de ausencia.
El equipo de La Paternal accedió directamente a esta instancia por su ubicación en la tabla anual del fútbol argentino y tendrá una serie exigente frente a Barcelona de Ecuador.
La última participación internacional del “Bicho” fue en 2023, cuando superó la fase de grupos y cayó en octavos de final frente a Fluminense, que luego se consagró campeón.
Desde la instancia inicial lograron avanzar Juventud de Las Piedras, que hizo historia al eliminar por penales a Universidad Católica de Ecuador; Deportivo Táchira, que dejó en el camino a The Strongest de Bolivia; y 2 de Mayo, que superó a Alianza Lima de Perú para meterse en la segunda fase del certamen continental.
Argentinos Juniors (Argentina) vs. Barcelona SC (Ecuador)
Juventud de Las Piedras (Uruguay) vs. Guaraní (Paraguay)
Deportivo Táchira (Venezuela) vs. Deportes Tolima (Colombia)
2 de Mayo (Paraguay) vs. Sporting Cristal (Perú)
Carabobo FC (Venezuela) vs. Huachipato (Chile)
Liverpool FC Montevideo (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia)
O'Higgins (Chile) vs. Bahía (Brasil)
Nacional Potosí (Bolivia) vs. Botafogo (Brasil)
