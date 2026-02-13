Torneo Apertura 2026: Independiente recibe a Lanús en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros suma seis puntos, producto de tres empates y una victoria, la última ante Platense. El Rojo mostró solidez, aunque todavía busca mayor contundencia en ataque. En la semana, además, se reactivó el interés de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco, quien se entrenó con normalidad tras una molestia y podría ser de la partida.

independiente-festeja-el-gol-de-montiel-con-el-que-supero-a-platense_1440x810 El Rojo quiere hacerse fuerte en el Libertadores de América y consolidar su buen arranque en el torneo.

Por su parte, el conjunto conducido por Mauricio Pellegrino acumula ocho unidades y también mantiene el invicto. Viene de igualar ante Talleres con un gol agónico de Dylan Aquino y atraviesa un buen momento colectivo. Sin embargo, el DT podría optar por una rotación, teniendo en cuenta que el próximo jueves disputará la ida de la Recopa ante Flamengo.

IMG_1436 El Granate llega con ocho puntos y la ilusión de treparse a la cima antes de la Recopa Sudamericana.

La probable formación de Independiente

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo o Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

La posible formación de Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustin Medina, Marcelino Moreno, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

El encuentro se disputará este viernes 13 de febrero desde las 20.00 horas en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El árbitro será Facundo Tello, con VAR a cargo de José Carreras. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.