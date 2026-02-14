Gustavo Quinteros destacó el triunfo contra Lanús: "Dimos un paso hacia delante"

Tras el encuentro, Gustavo Quinteros valoró tanto el resultado como la forma. “Es muy importante ganar, también es importante el juego. Hoy dimos un paso hacia delante. El equipo estuvo mejor que el partido anterior, sobre todo en la elaboración”, sostuvo en conferencia de prensa.

El entrenador remarcó la solidez defensiva ante un rival “muy poderoso, que ataca con mucha velocidad” y subrayó un dato clave: el Granate no logró rematar al arco. “Eso quiere decir que el equipo está sólido”, afirmó.

Más juego por afuera y una columna vertebral firme

Quinteros explicó que todavía están en pleno proceso de construcción futbolística. “No es fácil encontrar funcionamiento rápido. Estuvimos cambiando mucho y hoy queremos agregarle más juego por las bandas para que Ávalos pueda explotar su potencial. Le estamos agregando cosas necesarias para generar más situaciones”, detalló.

En ese contexto, elogió a Iván Marcone, pieza central en el mediocampo: “Ganó muchos duelos, siempre le da la pelota al que tiene más espacio y hace jugar a los extremos. De una pelota que limpia él después viene el gol”.

Iván Marcone se adueñó del mediocampo y fue el eje del funcionamiento ante Lanús.

También destacó el presente de Gabriel Ávalos y Facundo Zabala: “Está siendo muy importante. No sólo aguanta la pelota, sino que está marcando goles, asistiendo y presiona mucho; es el primer defensor”. Mientras que por Zabala, el DT fue contundente: “Está en un gran nivel, con mucha confianza. Se pudo recuperar anímicamente”.

El futuro de Kevin Lomónaco y la presión de dirigir al Rey de Copas

Al ser consultado por el interés de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco, Quinteros evitó profundizar pero dejó en claro su postura: el defensor es una pieza importante dentro del esquema actual. Mientras el Rojo disfruta de su presente deportivo, la dirigencia deberá resolver cualquier avance formal por el zaguero.

SmartSelect_20251221_194942_Instagram En medio de los rumores por una posible venta al exterior, el DT intentó calmar un poco las aguas asegurando que es una pieza importante dentro del equipo.

El técnico reconoció el peso que implica estar al frente del club. “Siempre ganar te da confianza. Podés empatar o perder, pero Independiente es un club grande y siempre necesitás ganar. Para la gente, además de ganar, hay que jugar bien. Se siente la presión y la exigencia”, admitió. En esa línea, remarcó el trabajo psicológico realizado por el cuerpo técnico: “Hemos trabajado mucho en convencer a los jugadores de que son para un equipo grande que quiere salir campeón”.

“Ojalá estos resultados positivos nos den la confianza para seguir creciendo. Podemos mejorar muchísimo, ser más precisos en los últimos metros y generar más situaciones”, expresó.

Con resultados, una idea en consolidación y un plantel que empieza a responder, Independiente parece haber encontrado un rumbo. Y para su entrenador, el triunfo ante Lanús no fue uno más: fue, según sus propias palabras, “un paso hacia adelante”.