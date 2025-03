La confesión de Alejandro Donatti: "Tuve depresión y pensé en hacer una boludez"

En enero del 2020, Donatti arribó a San Lorenzo, club del cual es hincha él y una gran parte de su familia. Llegó cargado de felicidad, pero las cosas no fueron como imaginaba. Poco tiempo después de su arribó el fútbol se paró varios meses por la pandemia y cuando retornó sus actuaciones -y las del equipo en general- dentro de la cancha no fueron buenas.

"Me empecé a dar cuenta que mi mujer siempre me decía que me veía mal y cuando iba al club, pasando la cancha de Vélez empezaba a darme como taquicardia. Tuve que llamar al psicólogo de San Lorenzo porque de verdad sentía mucho miedo. Hasta pensé en hacer una boludez en esa época. Después hablé con un psiquiatra y me diagnosticaron depresión avanzada".

image.png

Para esa misma época, el debate sobre la salud mental tomó una dimensión mayor, ya que durante la madrugada del 4 de febrero de 2021, Santiago Morro García se quitó la vida mientras atravesaba un tratamiento psiquiátrico por depresión y en el medio de un conflicto con la dirigencia de Godoy Cruz.

Donatti estuvo más contenido y no llegó a tomar una decisión similar -aunque él mismo explicó que se le pasó por la cabeza-, pero dejó en claro que es muy complejo pasar por una situación de estas características. “Cuando estás deprimido, se te traba la cabeza, no podés pensar en otra cosa”, aseguró y deseó que su experiencia sirva para ayudar a alguien que está atravesando un momento similar.

El oriundo de Rafaela dejó San Lorenzo en el 2022 enemistado con la dirigencia de turno. Apenas se fue intimó al club en Agremiados y un año después lo demandó por 933.000 dólares en sueldos y premios adeudados. Su etapa en el club de sus amores no fue la mejor y es una espina que siempre le quedará clavada cuando recuerde su carrera.

La salud mental es un tema que toma cada vez más relevancia en el mundo del deporte. Dejó de ser un tabú para convertirse en un tema frecuente de conversación. En este caso fue Alejandro Donatti, campeón con Racing y exjugador de San Lorenzo y Rosario Central, quien contó su experiencia y lo mal que la pasó cuando vestía la camiseta del Ciclón.