Oscar Ruggeri opinó sobre la decisión de marginar a Rojo y el cambio de Merentiel

“El grupo está lleno de tipos grosos. Tenés que ir de frente, ser sincero y decirle: Tomá, disculpame. La explosión es con los grandes, te explotan los tipos grosos. Saracchi, que es un jugador para ir a buscarlo y llevárselo, lo respeto. Pero si hubiese sido Saracchi solo, ni estaríamos hablando de esto porque no va a decir nada”, comenzó a analizar el Cabezón en el programa F90 de ESPN haciendo hincapié en el peso propio de Marcos Rojo, uno de los borrados.

Luego, el campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 amplió su punto de vista sobre el caso del defensor platense: “Lo cortan de arriba, o sea Riquelme. ¿Sabés cómo termina esta historia? El equipo debe tener cinco o seis jugadores que bancan a Rojo y el resto se la termina agarrando con el entrenador. ¡No lo arreglás más, esto no lo parás más! Dejalo ir a Rojo si él se quiere ir a Estudiantes. Son una bomba de tiempo estos tipos. Si a mí hacían esto, te volvía loco. Si el utilero a mí me dice que no me puedo cambiar más en este vestuario, yo me cambio igual y me corresponde además que me pongan al profe de la Primera".

Luego, Ruggeri también dio su opinión y remarcó que él integró planteles donde había peleas en el vestuario. “Te lo vuelvo a decir. Cuando uno llega al vestuario hacemos silencio un ratito, porque en el momento de responder estás caliente. Bajás un poco y le hablás : ‘Voy a hacer un cambio, va a entrar otro en tu lugar’. Listo”, comentó.

Mientras tanto, el periodista Federico Bulos le comentó a Ruggeri que Merentiel habría insultado a Russo. “Entonces se terminó ese vestuario. Estuve en todos los vestuarios, con piñas y sin piñas. ¿Por qué larga el insulto con el respeto que nos tenemos entre todos? Porque hay un lío bárbaro y cada uno hace lo que quiere”, concluyó.

En ese aspecto, Ruggeri aportó su visión sobre el caso del delantero uruguayo y el manejo del Consejo de Fútbol ante esta situación interna en Boca: “Está bien que sea castigado Merentiel, pero hay 10 ayudantes y alguien tiene que ver que Merentiel sale al campo. Están para ayudarlo. Esto es así de claro: Riquelme maneja al club, nadie se le va a meter adelante. Entonces, Riquelme bajá: hablá a Rojo, Lema, Saracchi y decirle que se vayan. Lo van a echar a Russo, va a venir otro, lo van a echar y así van a seguir".

Por otra parte, Ruggeri también se refirió al rol de Russo en medio de la crisis en Boca y fue tajante: “Para mí, los jugadores ya lo apuntaron al entrenador después de lo que pasó con estos pibes (Rojo, Saracchi y Lema) que los mandaron a otro vestuario. Esto no se arregla más. Si Merentiel se le plantó, si es verdad, esto no se para más. Me sorprende desde el primer día que Miguel (Russo) no se siente con Riquelme y le diga que liberen a Rojo".