La contundente frase de Chiqui Tapia sobre el escándalo del superclásico

"No me gustó. Me parece que no es la cara que queremos para el fútbol argentino", aseguró, tajante, Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, sobre la gresca entre jugadores. Lo hizo desde París, Francia, en la entrega de los premios Laureus -donde Lionel Messi y la Selección Argentina fueron condecorados-.

Tanto revuelo generaron las tarjetas rojas que no sacó Herrera, el penal sancionado en tiempo cumplido y las tres expulsiones por lado tras el tumulto que las opiniones en las horas posteriores llegaron desde todos lados: protagonistas, ex futbolistas, periodistas, dirigentes de ambos clubes (Jorge Brito por el lado de River y Raúl Cascini por el lado de Boca). Y hasta se sumó la máxima autoridad del fútbol argentino.

Federico Beligoy podría dejar su cargo tras el superclásico

Tan hondo caló el escandaloso superclásico que Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, podría ser separado de su función. El ex réferi de 53 años suele estar en el ojo de la tormenta por los constantes malos arbitrajes que se suceden fecha tras fecha en el fútbol argentino.

En AFA están muy disconformes con la actuación de Herrera en el superclásico, y la paciencia para con Beligoy es cada vez menor. Su pergamino profesional hace que desde las oficinas de la calle Viamonte no quieran apurar la decisión de correrlo y seleccionar a un nuevo encargado del arbitraje, pero sí toma fuerza la información de que su cargo empieza a tambalear.

Si bien la designación de Darío Herrera fue la que generó más consenso en la previa en los dirigentes de River y Boca, el árbitro venía de unas semanas llenas de polémicas: estuvo en el VAR en el clásico de Avellaneda y luego fue el juez principal en el choque entre Independiente y Belgrano de Córdoba.