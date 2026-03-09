La furia de José Mourinho contra Lucho González: "Me llamó traidor 50 veces"

El clásico en el estadio Da Luz arrancó de manera soñada para el Porto. Al término del primer tiempo, los visitantes ganaban 2-0 con goles de Víctor Froholdt y Oskar Pietuszewski y el título de la Primeira Liga parecía acercarse. Pero las Águilas no se rindieron: Andreas Schjelderup descontó en el complemento y Leandro Barreiro selló el 2-2 sobre la hora.

El empate agónico desató el cruce entre los banquillos. Empujones, forcejeos y la seguridad intentando poner orden. En medio del caos, el árbitro tomó la decisión de expulsar a Mourinho, quien no entendió la decisión y explotó de bronca al respecto en conferencia de prensa.

''I couldn't walk in the city without them kneeling at my feet, now they insult me''



Following Benfica's draw to Porto, José Mourinho alleged he was called a ''traitor'' 50 times in the tunnel by a member of his former club's staff.

"El árbitro dice que me expulsó porque chuté un balón hacia el banquillo del Oporto, lo cual es completamente falso. Lo he hecho muchas veces en el Estadio de la Luz: después de marcar, el balón se fue a la grada. Una forma de celebrar y darle el balón al aficionado afortunado", argumentó, descartando cualquier intencionalidad.

Pero el momento más picante de la conferencia de Mourinho llegó cuando habló de Lucho González. "¿Traidor a qué? ¿A darlo todo por el Benfica?", preguntó Mou y fue por más: "Cuando Lucho González se fue al Olympique de Marsella, ¿fue un traidor? Podría haberme insultado de una manera que yo hubiera aceptado mejor, pero creo que fue un ataque a mi profesionalidad, algo que valoro mucho. Lucho González me decepcionó un poco porque es un profesional como yo, ha jugado en diferentes equipos. No entendí lo de traidor".

Mourinho cerró con un repaso de su propia historia en el club que lo catapultó al estrellato: "Estuve en el Oporto, le di mi alma al Oporto. Fui al Chelsea, al Inter, al Real Madrid, al Fenerbahçe. Lo di todo al mundo, mi alma, mi vida cada día. En eso consiste la profesionalidad. Los insultos de la afición son una cosa. ¿Pero que un compañero me llame traidor? No me gustó". Y remató apuntando también contra el cuarto árbitro: "Hizo un trabajo pésimo durante todo el partido".