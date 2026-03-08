Milei dijo que si es reelegido: "Me voy al campo y no me ven más"

“Yo no quiero jubilaciones de privilegio. Quiero hacer las cosas bien y en 2031 no me ven más”, sostuvo el mandatario en una entrevista televisiva. En ese sentido, explicó que su idea es retirarse de la vida política y mudarse al campo. “Me voy con mis hijitos de cuatro patas, a vivir de dar conferencias”, agregó en una entrevista con Luis Majul en LN+.

El jefe de Estado señaló que una eventual reelección dependerá de los resultados de su gestión y de la evaluación de la sociedad en los próximos años.

En materia económica, Milei volvió a pronosticar un escenario de fuerte crecimiento si se mantiene el rumbo actual de su gobierno. Según afirmó, la economía argentina podría expandirse a un ritmo del 8% anual.

“No estoy diciendo que somos Suiza, pero bajamos el 27% la pobreza y sacamos a más de 12 millones de personas de esa situación”, aseguró. Al mismo tiempo, reconoció que algunos sectores están atravesando dificultades en el proceso de transformación económica.

“Es cierto que hay empleos que se pierden, pero se van a crear nuevos puestos de trabajo en otros sectores”, señaló.

Durante la entrevista, el Presidente también defendió su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y volvió a cargar contra el kirchnerismo, al que acusó de intentar desestabilizar su gobierno.

“A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri. No me voy a dejar amedrentar por delincuentes”, afirmó. Además sostuvo que su reacción frente a las críticas opositoras no fue planificada. “Yo no empecé con las agresiones. Empezaron ellos”, remarcó.

Respaldo a Mahiques

Milei también respaldó al nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y rechazó las versiones que vinculaban su designación con un supuesto intento de favorecer a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Es falso que Mahiques tenga vínculos con la AFA. Si alguien es culpable, que pague”, sostuvo el mandatario.

El Presidente destacó además la trayectoria del funcionario, quien se desempeñó como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires antes de asumir el cargo. “Tiene mucha experiencia en la función pública y conoce cómo funciona el sistema judicial”, afirmó.

En ese marco, Milei señaló que uno de los desafíos de su gestión será avanzar en la cobertura de vacantes dentro de la Justicia federal. “Es un tema que hay que resolver. Aquellas que requieren mayoría simple podemos avanzar sin problemas”, explicó.

Cuestionó a empresarios

El mandatario también volvió a cuestionar a algunos empresarios a los que acusó de mantener prácticas de presión sobre los gobiernos. En particular, apuntó contra referentes industriales a quienes calificó como “prebendarios y extorsionadores”. No obstante, aclaró que su postura no es contraria al sector privado. “No soy antiempresario”, afirmó.

En relación con los conflictos laborales en algunos sectores, Milei reconoció el impacto social que pueden generar los despidos y mencionó el caso de la empresa Fate.

“Entiendo el dolor enorme de los trabajadores que están perdiendo su empleo. Yo estuve desempleado y sé lo que significa”, expresó.

Finalmente, el Presidente ratificó su pronóstico de desaceleración de la inflación en los próximos meses y aseguró que el proceso podría consolidarse hacia mitad de año.

“Pasado el primer trimestre la inflación va a volver a caer y entre junio y agosto va a empezar con cero”, aseguró.