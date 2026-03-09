Fútbol |

Se inician las series de octavos de final de la Champions League con argentinos

Este martes y miércoles se disputarán los partidos de ida de los octavos de final del prestigioso certamen con muchos futbolistas argentinos como protagonistas.

Este martes y miércoles se disputarán los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League con muchos futbolistas argentinos como protagonistas. Sí, como siempre, habrá sangre celeste y blanca en la instancia decisiva del prestigioso certamen de clubes europeos.

La fase de octavos de final comenzará este martes en Estambul, cuando a las 14.45 el Galatasaray reciba al Liverpool. Mauro Icardi sería suplente en los turcos mientras que se espera que Alexis Mac Allister, figura total de los Reds, vaya desde el inicio en los británicos después de superar un golpe en su último partido con el equipo.

image

En el triple turno de las 17, el Atlético de Madrid espera por el Tottenham. Julián Álvarez y Giuliano Simeone serán titulares en el equipo del también argentino Diego Simeone, que cuenta con otros futbolistas compatriotas en el plantel. Y el club inglés tendrá al Cuti Romero en la defensa. A la misma hora, Atalanta espera por el Bayern Munich y Newcastle se mide ante Barcelona.

Este miércoles, en tanto, la secuencia se abrirá a las 14.45 con Bayer Leverkusen-Arsenal: los alemanes con Exequiel Palacios y Equi Fernández disponibles, tendrán un duelo durísimo contra el líder de la Premier League. Desde las 17, llegarán los estelares cruces entre Real Madrid-Manchester City y PSG-Chelsea: ahí, Mastantuono será suplente ante los de Guardiola y Enzo Fernández y tal vez Garnacho vayan de entrada ante el defensor del título. Y, por último, el sorprendente Bodo-Glimt será anfitrión del Sporting de Lisboa en Noruega.

