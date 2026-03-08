Las ventas pymes siguen sin repuntar y en febrero cayeron seis de los siete rubros

El dato implica un nuevo descenso tras la baja del 4,8% de enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas. En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes registró un repunte en el consumo del 2,6% en el segundo mes del año frente a enero. Ese número no pudo revertir el total de la baja en el mes inaugural de 2026 (-4,2%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redcame/status/2030621795888361761&partner=&hide_thread=false EN FEBRERO, LAS VENTAS MINORISTAS CAYERON 5,6% ANUAL



En la variación mensual, crecieron 2,6%. Con estas cifras, el indicador acumula una retracción del 5,2% en lo que va del año.



Seis de los siete sectores monitoreados registraron resultados negativos: Bazar y decoración… pic.twitter.com/eHh5FuapCk — CAME (@redcame) March 8, 2026

Al analizar el escenario, desde CAME sostuvieron que “febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%”. También precisaron que “el consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares”.

En este sentido, puntualizaron que “la demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”. Destacaron que “los costos operativos y la presión tributaria condicionaron la rentabilidad de los locales” y señalaron "una contracción técnica pese al repunte estacional de fin de mes”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 52,6% de los propietarios reportó estabilidad interanual, cifra inferior en seis puntos al registro de enero” y agregó que “dicho margen se trasladó a quienes señalaron un deterioro (38,8%) en comparación con el mismo período del ciclo anterior”. Sobre la inversión, el reporte arrojó que “el 57,6% considera el marco como no apto para desembolsos, frente a un 15,5% que lo ve de forma oportuna y un 26,9% sin definición”.

Con este panorama, desde CAME afirmaron que “el desafío reside en estabilizar los márgenes frente al incremento de los gastos fijos” y concluyeron que “la reactivación dependerá de la recomposición de los salarios y de la previsibilidad en los costos”.

Se observa un ingreso de cosméticos, perfumes y esmaltes de uñas, mayoritariamente desde China. En las perfumerías, las ventas de febrero tuvieron un derrumbe del 10,7% interanual.

Ventas minoristas pymes: el rendimiento de cada rubro en febrero

-Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 8,7% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 7,4% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1,4%.

-Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 14,4% interanual en febrero, y suman un retroceso del 15,6% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 2,0%.

-Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 1,1% interanual, y acumulan una caída del 2,1% en el arranque del 2026. En el intermensual, crecieron 8,8%.

-Farmacia: las ventas subieron un 0,3% interanual y acumulan un alza del 2,4% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una merma del 0,2%.

-Perfumería: las ventas cayeron un 10,7% interanual, pero suman un incremento del 2,8% en el primer bimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 4,7%.

-Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una baja del 0,3% pero acumulan un crecimiento del 2,5% en el inicio de 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 3,1%

-Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 7,4% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 9,2%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 5,1%.