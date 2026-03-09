Fútbol |

San Lorenzo presentó su nueva camiseta ante una multitud de hinchas

El Ciclón le mostró su nueva piel al mundo en un evento increíble en San Juan y Boedo, donde el plantel profesional acompañó a los muchísimos fanáticos presentes.

San Lorenzo presentó su nueva camiseta en un evento increíble que contó con una multitud de hinchas. El Ciclón le mostró su nueva piel al mundo en un evento realizado en San Juan y Boedo que contó con mucho colorido y espectáculo, el cual disfrutó el plantel profesional y la gente que se acercó a una esquina mítica azulgrana.

El evento organizado por la firma Atomik, que viste al Ciclón, tuvo su inicio a las 20 horas de este lunes. Uno de los momentos más importantes fue cuando se desplegó una camiseta gigante (25 metros x 15) en el corazón del barrio. Además, una banda de tango ambientó el evento, que contó, como no podía ser de otra manera, con las figuras más importantes del mundo San Lorenzo.

image
image
Ezequiel Cerutti, Gastón Hernández, Alexis Cuello y Nicolás Tripichio, entre otros futbolistas, dijeron presente en el evento. Damián Ayude y su cuerpo técnico también estuvieron en la noche de San Lorenzo en Boedo. Y glorias como Esteban González o dirigentes como Sergio Constantino (el presidente transitorio) tampoco faltaron.

Si bien la presentación de la nueva casaca se llevó a cabo a horas del clásico con Boca -el miércoles 11/3 a las 19:45- en La Bombonera, los hinchas de San Lorenzo tendrán que esperar un poco más para ver el estreno. El debut de la nueva pilcha será en el Pedro Bidegain ante Defensa y Justicia, por la fecha 11 del Torneo Apertura, el próximo lunes 16/3.

