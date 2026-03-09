San Lorenzo presentó su nueva camiseta ante una multitud de hinchas

El evento organizado por la firma Atomik, que viste al Ciclón, tuvo su inicio a las 20 horas de este lunes. Uno de los momentos más importantes fue cuando se desplegó una camiseta gigante (25 metros x 15) en el corazón del barrio. Además, una banda de tango ambientó el evento, que contó, como no podía ser de otra manera, con las figuras más importantes del mundo San Lorenzo.

Embed La camiseta más linda del mundo también es la más grande del mundo. pic.twitter.com/e2tu9H6RhT — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 10, 2026

Ezequiel Cerutti, Gastón Hernández, Alexis Cuello y Nicolás Tripichio, entre otros futbolistas, dijeron presente en el evento. Damián Ayude y su cuerpo técnico también estuvieron en la noche de San Lorenzo en Boedo. Y glorias como Esteban González o dirigentes como Sergio Constantino (el presidente transitorio) tampoco faltaron.

Si bien la presentación de la nueva casaca se llevó a cabo a horas del clásico con Boca -el miércoles 11/3 a las 19:45- en La Bombonera, los hinchas de San Lorenzo tendrán que esperar un poco más para ver el estreno. El debut de la nueva pilcha será en el Pedro Bidegain ante Defensa y Justicia, por la fecha 11 del Torneo Apertura, el próximo lunes 16/3.