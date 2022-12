La hija del exfutbolista Fabián O'Neill y una carta conmovedora

O'Neill, surgido de las divisiones juveniles de Nacional de Uruguay (1992), murió a los 49 años y padecía una cirrosis crónica, según informó el portal Ovación del diario El País.

"Lamentamos con profunda tristeza y conmoción el fallecimiento del exjugador de la Selección Uruguaya, Fabián O'Neill. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, publicó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en su cuenta de Twitter.

Nacional, vía Twitter, también recordó a uno de los futbolistas más queridos por sus hinchas: Hoy llora la camiseta 10. Hoy se detiene la magia para recordar a Fabián O"Neill, uno de los jugadores que despertó más admiración con la camiseta de Nacional. Se fue uno de los nuestros. Hasta siempre Mago.

El Mago inició su carrera en Nacional (1992-1995) y la continuó en Italia: Cagliari (1996-2000 y 2002), Juventus (2000-2001) y Perugia (2002). Finalizó su etapa como futbolista en el Bolso en 2003.

La fuerte carta de su hija Marina O'Neill

Que estés en paz papá. Hace tiempo ya habías perdido la chispa, la alegría y tu esencia única.

Cada vez te veía más triste, más enfermo, con los ojitos perdidos, la mirada caída, tu físico que siempre fue tan fuerte, cada vez más débil y deteriorado. Me dolió escucharte decir alguna vez “no quiero vivir más” en tus pocas horas de sobriedad.

Deseo también que tu recorrido en esta tierra sirva para entender más sobre el alcoholismo, está enfermedad que te sedujo a vos y a todo tu dolor desde chiquito, que se llevó todo.

Siempre quise entender que era eso tan fuerte que sentías y no podías lidiar, que era eso que necesitabas ahogar literalmente cada día de tu vida en vasos de alcohol. Lamento mucho ese dolor pa, lo lamento en el alma desde siempre, ojalá no te hubiese tocado, pero todos vinimos a esta tierra con nuestras luchas y se ve que tu sensibilidad no soporto tanto.

Hace más de 10 años que los médicos nos dan informes negativos y nos contabilizan tus meses de vida. Hace ya 10 años que perdí la esperanza, pero nadie NUNCA se prepara para este duelo. Y no podía ser de otra forma, el día menos esperado pero a la vez poco me sorprende, siempre llamaste la atención y cada vez que aparecías se hablaba de vos así que digno de un 25 de diciembre loquito.

Lo más importante: te perdono pa, te juro que te perdono. Ojalá lo hayas podido sentir en mi despedida, cuando con mamá te agarramos la mano (qué regalo más lindo tenerlos a los dos ahí una vez más) espero que hayas sentido la calma que quise transmitirte entre tanto caos de emociones.

Gracias por darme la vida, por dejar dentro de mi tanto tanto tanto de vos, porque me siento muy identificada y tocas cada parte de mi personalidad. Hay mucho de Fabian dentro de esta Marina y puedo prometerte que todas cosas que amo de mi, y que me reconocen como cualidades o virtudes. Me enorgullece lo querido que sos, lo amado por todos. Te vamos a recordar toda la vida con tu bondad, tu generosidad al mango, la humildad que te sale de los poros, tu desapego con la plata, tu luz, tu mirada pilla y tus talentos. Te amo para siempre y ahora sé que no solo “hasta la muerte” cómo me decías, sino que mucho más.