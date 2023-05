La Justicia investiga a Agustín Palavecino y Marcos Rojo

La Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, con la ya reconocida fiscal Celsa Ramírez a la cabeza, informó de oficio a Palavecino por incitar a la violencia, debido a que su grito eufórico de gol cerca de los jugadores de Boca fue el puntapié inicial de al batahola que derivó en una lluvia de tarjetas rojas por parte del árbitro Darío Herrera.

A su vez, Rojo fue informado por invadir un lugar no autorizado, ya que cuando se armó el tole tole el defensor se metió en el campo de juego. Al no formar parte de la nómina del partido, el ex Manchester United no firmó planilla, por lo que no tenía permitido ingresar al terreno de juego.

Las actas fueron labradas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo que intervenir junto a la seguridad del estadio en la batalla campal que se produjo entre los futbolistas de River y Boca para separar a los protagonistas y poder reanudar el juego.

En la misma causa que incluye a Palavecino figura Luis Vázquez, delantero del Xeneize, y uno de los primeros en agitar las aguas, no solo cuando se desató el desorden, sino también cuando minutos antes, al ser reemplazado, salió del campo haciendo gestos ofensivos a la hinchada del Millonario.

Más allá de eso, Vázquez no entró en la repartija de expulsiones de Herrera. Quienes vieron la roja fueron Nicolás Valentini, Equi Fernández y Miguel Merentiel en Boca, además del entrenador Jorge Almirón, y Agustín Palavecino, Elías Gómez y Ezequiel Centurión en River.

Los tres futbolistas en cuestión (Palavecino, Rojo y Vázquez) se retiraron del estadio pero no junto a sus respectivos compañeros, sino que fueron trasladados por la Policía de la Ciudad para prestar declaración. Seguramente en el correr de la semana haya resoluciones sobre posibles multas y sanciones.