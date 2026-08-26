La peor noticia para Boca: Tomás Aranda se fracturó el peroné y se pierde lo que resta del año

Aranda es baja en Boca hasta 2027.

Desde el cuerpo médico de Boca confirmaron que la fractura de peroné se dio en la zona de unión con la tibia y que será operado. De ahí en más lo esperan largas semanas de rehabilitación que, por una cuestión lógica de tiempos, lo sacarán del esquema competitivo hasta 2027.

Arruabarrena deberá superar este fuerte impacto inesperado, porque el tiempo corre y Boca debe seguir con sus objetivos. En poco tiempo, tendrá que armar un equipo sin el pibe que se ganó la titularidad desde el ciclo de Claudio Úbeda, le dio frescura al plantel, se adueñó de la cancha y tuvo el honor de heredar la camiseta más importante de este club, anteriormente vestida por Edinson Cavani.