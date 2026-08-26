Copa Libertadores 2026: quedaron definidos los cuatro cruces de cuartos de final

Estudiantes que viene con un presente irregular

Fluminense vs. Platense

El Calamar tendrá uno de los desafíos más importantes de su historia internacional ante Fluminense. El conjunto brasileño avanzó tras superar a Independiente Rivadavia por penales, mientras que Platense eliminó a Coquimbo Unido también desde los doce pasos. La ida será en Brasil y la vuelta en Argentina.

Platense quiere seguir haciendo historia en el plano internacional

Palmeiras vs. Liga de Quito

El equipo brasileño se medirá con la Liga de Quito, que viene de eliminar a Mirassol en una definición por penales. Palmeiras será local en el primer encuentro y la serie se cerrará en Quito, donde la altura será un factor importante.

El Flaco Lopez quiere seguir convirtiéndo goles

Independiente del Valle vs. Flamengo

Independiente del Valle consiguió el último boleto a cuartos tras derrotar a Deportes Tolima y ahora enfrentará al vigente campeón Flamengo. El conjunto ecuatoriano será local en el primer partido y la revancha se disputará en el Maracaná.

Flamengo quiere ir por todo en el certamen

Cuándo se juegan

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las revanchas serán entre el 15 y el 17 de septiembre.

El cuadro también dejó establecido el camino hacia las semifinales. El ganador de Estudiantes-Corinthians se enfrentará con el vencedor de Independiente del Valle-Flamengo, mientras que quien avance de Palmeiras-Liga de Quito jugará ante el ganador de Fluminense-Platense.

Las semifinales están previstas para el 13 y 14 de octubre, con las revanchas el 20 y 21 de octubre. La gran final será el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, a partido único.