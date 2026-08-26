Copa Libertadores 2026: quedaron definidos los cuatro cruces de cuartos de final

Estudiantes y Platense son los dos argentinos que siguen en carrera y ya conocen a sus rivales para la próxima instancia del máximo torneo continental.
La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus ocho mejores equipos y quedaron confirmadas las cuatro series de cuartos de final. Estudiantes y Platense serán los representantes argentinos en una instancia que tendrá fuerte presencia brasileña y que comenzará en septiembre.
Después de una intensa definición de los octavos de final, la competencia continental entró en su etapa decisiva. Estudiantes de La Plata, Platense, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Liga de Quito e Independiente del Valle consiguieron su boleto entre los ocho mejores.
Estudiantes vs. Corinthians
El Pincha, que eliminó a Universidad Católica, se enfrentará con Corinthians, que dejó en el camino a Rosario Central. La serie comenzará en La Plata y se definirá en Brasil.
Fluminense vs. Platense
El Calamar tendrá uno de los desafíos más importantes de su historia internacional ante Fluminense. El conjunto brasileño avanzó tras superar a Independiente Rivadavia por penales, mientras que Platense eliminó a Coquimbo Unido también desde los doce pasos. La ida será en Brasil y la vuelta en Argentina.
Palmeiras vs. Liga de Quito
El equipo brasileño se medirá con la Liga de Quito, que viene de eliminar a Mirassol en una definición por penales. Palmeiras será local en el primer encuentro y la serie se cerrará en Quito, donde la altura será un factor importante.
Independiente del Valle vs. Flamengo
Independiente del Valle consiguió el último boleto a cuartos tras derrotar a Deportes Tolima y ahora enfrentará al vigente campeón Flamengo. El conjunto ecuatoriano será local en el primer partido y la revancha se disputará en el Maracaná.
Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las revanchas serán entre el 15 y el 17 de septiembre.
El cuadro también dejó establecido el camino hacia las semifinales. El ganador de Estudiantes-Corinthians se enfrentará con el vencedor de Independiente del Valle-Flamengo, mientras que quien avance de Palmeiras-Liga de Quito jugará ante el ganador de Fluminense-Platense.
Las semifinales están previstas para el 13 y 14 de octubre, con las revanchas el 20 y 21 de octubre. La gran final será el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, a partido único.
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