Dibu Martínez fue ofrecido a un gigante de Inglaterra: ¿No lo quieren en Aston Villa?

Los Villanos ya contrataron al japonés Zion Suzuki para cubrir el puesto que dejaría el arquero argentino ante su elevado salario. Aunque primero, deben encontrarle salida y ya lo dejaron a las puertas de otro club de Inglaterra.
Otro de los argentinos que se encuentra en medio de una incertidumbre por su futuro, es Emiliano Martínez. Pese a haberse convertido en uno de los mejores arqueros de su historia, haber sido de los mayores responsables en devolverlos a la Champions League y de sacarlos campeón, Aston Villa pretende desprenderse de él debido a su alto salario. Mientras ya contrataron a su reemplazante, lo ofrecieron a otro gigante de Inglaterra.
La carrera del argentino parece estar "estancada" en los Villanos. Es que ya varias negociaciones fueron frustradas: Liverpool, Manchester United y Juventus, la más reciente. Por desentendimientos, desinterés o cual fuere la razón, esos acuerdos "avanzados" se cayeron y volvía para ponerse el buzo con el equipo inglés, que siempre o recibió como un ídolo. Le fue bien, porque fue la figura que lo sacó campeón de la Europa League 2025/2026 después de una larga sequía de 44 años sin títulos para el club.
Sin embargo, el traspaso al conjunto italiano era casi un hecho y, tanto el Aston Villa como él, contaban con que se haga. Una vez más, caído y el Dibu, marginado, ya que quedó afuera del presupuesto. Por eso, ya se habían encargado de incorporar al japonés como su reemplazante para defender los tres palos. La Premier League ya arrancó y, por ahora, no les quedó otra que poner al suplente Marco Bizot, mientras Suzuki espera por su debut en el banco. Un arranque con el pie izquierdo: cayeron 4-0 ante Brighton. ¿Se puede imaginar a Martínez también entre los suplentes?
El campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022 no permitirá un descenso en su carrera y, por respeto a su emblema, tampoco es lo que quiere la propia institución a la que llegó en 2020. Allí aparece la oportunidad en Chelsea. Robert Sánchez fue titular en el debut en la Premier ante Fulham, pero preocupa por su floja actuación: fue responsable de dos goles en el triunfo por 3-2 del equipo dirigido por Xabi Alonso. También está en la pelea del puesto Mike Penders, el joven de 21 años que viene de una gran experiencia en su préstamo en Racing de Estrasburgo.
Al Dibu ya lo ofrecieron y es tentador para un club tan grande como Los Blues. Ahora, mientras se recupera de los problemas físicos que atravesó durante toda la Copa del Mundo y que no trató en su momento para poder estar con la Selección -por eso aún no está con el plantel de su actual equipo-, esperan por una respuesta positiva de lo que sería un gran salto en su trayectoria.
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