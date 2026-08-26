Dibu Martínez fue ofrecido a un gigante de Inglaterra: ¿No lo quieren en Aston Villa?

El campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022 no permitirá un descenso en su carrera y, por respeto a su emblema, tampoco es lo que quiere la propia institución a la que llegó en 2020. Allí aparece la oportunidad en Chelsea. Robert Sánchez fue titular en el debut en la Premier ante Fulham, pero preocupa por su floja actuación: fue responsable de dos goles en el triunfo por 3-2 del equipo dirigido por Xabi Alonso. También está en la pelea del puesto Mike Penders, el joven de 21 años que viene de una gran experiencia en su préstamo en Racing de Estrasburgo.