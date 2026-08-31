La prensa internacional, conmocionada por el retiro de Messi de la Selección Argentina

En Francia, donde Messi jugó para el Paris Saint-Germain, Le Figaro publicó la carta completa y se refirió al delantero como una “leyenda argentina”. El diario también planteó el anuncio como el cierre de un capítulo de su carrera internacional. L’Équipe resumió la noticia con el título: “Messi y Argentina, se acabó”.

En Italia, el Corriere della Sera también reprodujo el comunicado publicado por el futbolista. En Reino Unido, la noticia tuvo espacio en BBC Sport y el Daily Mail.

La repercusión alcanzó además a Estados Unidos. The Athletic, sitio deportivo de The New York Times, destacó que la última presentación de Messi con Argentina fue la final del Mundial 2026 y repasó su participación en seis Copas del Mundo. La Tercera de Chile también se sumó a replicar la noticia.