La prensa internacional, conmocionada por el retiro de Messi de la Selección Argentina

Poco después del anuncio del crack rosarino de su salida de la albiceleste, la noticia se reflejó en los medios de diversos puntos del mundo.
Los medios internacionales se hicieron eco del anunció de Lionel Messi anunció de su retiro de la Selección Argentina, poniendo fin a 21 años de trayectoria coronada con la conquista del Mundial de Catar 2022 .
Sport eligió para su portada la frase “Me vacié, ya no tengo más para dar”, mientras que Mundo Deportivo tituló sobre el anuncio del adiós a la Selección Argentina.
Marca calificó la noticia como un “bombazo” y acompañó la información con una imagen del capitán argentino. AS, por su parte, habló de “impacto mundial” y siguió las repercusiones a través de una cobertura minuto a minuto. Mientras que el reconocido diario El País tomó otra de las expresiones de Messi para titular: “Duele en el alma”.
En Brasil, O Globo llevó a Messi a su portada con una fotografía junto a la Copa del Mundo. Lance, en tanto, eligió una imagen correspondiente a la final del Mundial que Argentina perdió ante España.
En Francia, donde Messi jugó para el Paris Saint-Germain, Le Figaro publicó la carta completa y se refirió al delantero como una “leyenda argentina”. El diario también planteó el anuncio como el cierre de un capítulo de su carrera internacional. L’Équipe resumió la noticia con el título: “Messi y Argentina, se acabó”.
En Italia, el Corriere della Sera también reprodujo el comunicado publicado por el futbolista. En Reino Unido, la noticia tuvo espacio en BBC Sport y el Daily Mail.
La repercusión alcanzó además a Estados Unidos. The Athletic, sitio deportivo de The New York Times, destacó que la última presentación de Messi con Argentina fue la final del Mundial 2026 y repasó su participación en seis Copas del Mundo. La Tercera de Chile también se sumó a replicar la noticia.
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