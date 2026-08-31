El detalle de la lapicera que Messi eligió para escribir su despedida de la Selección

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina con una carta manuscrita y una lapicera dorada que llamó la atención de sus seguidores por un particular detalle.
Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina a través de una carta manuscrita que compartió en redes sociales. Sin embargo, además del contenido de su mensaje, hubo otro elemento de la publicación que rápidamente captó la atención de sus seguidores: la lapicera con la que escribió y firmó sus últimas palabras como integrante del equipo nacional.
Se trata de un bolígrafo metálico dorado, de apariencia sofisticada, que aparece apoyado sobre las hojas de block donde Messi escribió la carta. El objeto tiene detalles cromados y un clip metálico en el que se distingue un medallón circular.
La particularidad del diseño generó distintas interpretaciones en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que el elemento circular recuerda al Giratiempos, el objeto mágico de la saga Harry Potter que permite volver al pasado.
La referencia tomó fuerza debido al conocido interés de la familia Messi por el universo creado por J.K. Rowling. Si bien no hubo una confirmación pública de que la elección del bolígrafo haya tenido esa intención, el detalle no pasó inadvertido entre los seguidores del futbolista.
La imagen también muestra un símbolo de infinito dentro de la composición, otro elemento que fue asociado por los fanáticos con la idea de permanencia y continuidad.
La elección de mostrar las hojas originales junto con la lapicera también le dio a la publicación un tono más personal. En lugar de difundir únicamente el texto, Messi mostró parte del proceso de escritura de su mensaje, con su letra manuscrita y la firma del futbolista.
En la carta, el rosarino confirmó una decisión que marca el cierre de una etapa histórica con la camiseta argentina. “Es una decisión que me duele, pero no tengo nada más para dar”, expresó Messi al referirse a su salida del seleccionado.
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