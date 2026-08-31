El detalle de la lapicera que Messi eligió para escribir su despedida de la Selección

La imagen también muestra un símbolo de infinito dentro de la composición, otro elemento que fue asociado por los fanáticos con la idea de permanencia y continuidad.

La elección de mostrar las hojas originales junto con la lapicera también le dio a la publicación un tono más personal. En lugar de difundir únicamente el texto, Messi mostró parte del proceso de escritura de su mensaje, con su letra manuscrita y la firma del futbolista.

En la carta, el rosarino confirmó una decisión que marca el cierre de una etapa histórica con la camiseta argentina. “Es una decisión que me duele, pero no tengo nada más para dar”, expresó Messi al referirse a su salida del seleccionado.