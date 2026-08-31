El mensaje de Milei tras el retiro de Messi de la Selección

La decisión del capitán argentino llegó después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Durante ese torneo, Messi convirtió siete goles y volvió a conducir al seleccionado hasta el partido decisivo.

En su mensaje de despedida, el futbolista explicó los motivos de su determinación. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó al anunciar el final de su ciclo con la Selección.

También hizo referencia al impacto personal que tuvo este período. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, señaló.

La despedida se produjo además pocos días después de la muerte de Jorge Messi, padre y representante del futbolista, quien tuvo un papel central en su carrera.

Dirigentes de distintos espacios también lo despidieron

Después del anuncio, dirigentes de diferentes sectores políticos publicaron mensajes de reconocimiento hacia el capitán argentino.

El expresidente Mauricio Macri destacó la dificultad de “poner en palabras el agradecimiento” por todo lo que Messi significó para el país y por su trayectoria internacional. El PRO, por su parte, publicó un mensaje para agradecerle por representar a la Argentina y llevar la camiseta celeste y blanca a lo más alto.

También se expresaron Martín Menem, María Eugenia Vidal y Daniel Scioli, entre otros dirigentes. Menem publicó una fotografía acompañada por el mensaje “Gracias por todo, capitán”, mientras que la cuenta oficial de La Libertad Avanza escribió “Gracias eternas”.

"Gracias dios por hacerme Argentino". Dijo y nos mató.



Gracias a vos Leo por tu talento, por tu entrega, por tu humildad y por tu amor a la patria.



En un mundo de odios y polémicas absurdas, solo los grandes cierran grietas y alcanzan unanimidad.



Se fue Messi, se hizo eterno. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) August 31, 2026

Desde el peronismo también hubo mensajes. Leopoldo Moreau escribió “Gracias Messi”, mientras que Julia Strada y el senador Carlos Linares expresaron su agradecimiento por su trayectoria con la Selección.

La despedida de Messi generó así reacciones tanto en el ámbito deportivo como en el político, luego de una carrera de dos décadas con la camiseta argentina.