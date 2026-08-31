El mensaje de Milei tras el retiro de Messi de la Selección

Lionel Messi confirmó que no seguirá jugando para la Selección Argentina después de 20 años. Javier Milei y dirigentes de distintos espacios políticos lo despidieron en redes.
“Muchas gracias HOMBRE IMPOSIBLE...!!!”, escribió el presidente Javier MIlei en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de Lionel Messi luego de que el astro del fútbol anunciara su retiro de la Selección nacional.
Además, Milei recuperó en X un video de 2018 en el que hablaba sobre el futbolista y cuestionaba a quienes lo criticaban.
Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina después de 20 años con la camiseta albiceleste. El futbolista comunicó su decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que siente que ya no tiene más para dar. Tras la publicación, Milei le dedicó un mensaje y lo definió como un “hombre imposible”.
“Los números de Messi son impresionantes. No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi. Messi es imposible”, había expresado Milei en aquel momento.
La decisión del capitán argentino llegó después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Durante ese torneo, Messi convirtió siete goles y volvió a conducir al seleccionado hasta el partido decisivo.
En su mensaje de despedida, el futbolista explicó los motivos de su determinación. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó al anunciar el final de su ciclo con la Selección.
También hizo referencia al impacto personal que tuvo este período. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, señaló.
La despedida se produjo además pocos días después de la muerte de Jorge Messi, padre y representante del futbolista, quien tuvo un papel central en su carrera.
Después del anuncio, dirigentes de diferentes sectores políticos publicaron mensajes de reconocimiento hacia el capitán argentino.
El expresidente Mauricio Macri destacó la dificultad de “poner en palabras el agradecimiento” por todo lo que Messi significó para el país y por su trayectoria internacional. El PRO, por su parte, publicó un mensaje para agradecerle por representar a la Argentina y llevar la camiseta celeste y blanca a lo más alto.
También se expresaron Martín Menem, María Eugenia Vidal y Daniel Scioli, entre otros dirigentes. Menem publicó una fotografía acompañada por el mensaje “Gracias por todo, capitán”, mientras que la cuenta oficial de La Libertad Avanza escribió “Gracias eternas”.
Desde el peronismo también hubo mensajes. Leopoldo Moreau escribió “Gracias Messi”, mientras que Julia Strada y el senador Carlos Linares expresaron su agradecimiento por su trayectoria con la Selección.
La despedida de Messi generó así reacciones tanto en el ámbito deportivo como en el político, luego de una carrera de dos décadas con la camiseta argentina.
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