La Libertad Avanza confirmó a su primer candidato a gobernador para 2027

El tramo final del acto estuvo dedicado al Plan de Shock, un paquete de medidas para los primeros días de una eventual gestión. Entre ellas, se destacan la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos.

El plan incluye, además, una reorganización integral del sistema de seguridad, una Ley Antinepotismo, la implementación de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.

El lanzamiento posiciona a LLA como el primer partido en presentar oficialmente un candidato a la gobernación tucumana para 2027, con un programa estructurado y un respaldo nacional explícito. La estrategia se inscribe en un esquema más amplio que el oficialismo prepara para las elecciones provinciales: competir directamente contra el peronismo en las jurisdicciones donde gobierna y consolidar alianzas con mandatarios afines como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), con la posibilidad de extender acuerdos a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan).

La candidatura de Catalán abre así la carrera electoral en Tucumán y anticipa una disputa intensa en una provincia clave para el mapa político del norte argentino. Con un programa de reformas profundas y el respaldo de la conducción nacional, LLA busca instalarse como alternativa competitiva y acelerar su construcción territorial de cara a 2027.