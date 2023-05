La preocupación de Ricardo Zielinski en Independiente

"No sabemos cerrar los partidos. Merecimos ganar, pero no sabemos manejar los momentos", confesó Zielinski en conferencia de prensa tras el empate 1 a 1 con Lanús en el Libertadores de América. "El Ruso" está preocupado porque es el sexto partido en la Liga Profesional en el que Independiente comienza ganando y no logra mantener la ventaja que consigue en el inicio.

En sexta fecha ante Instituto, todavía con Leandro Stillitano como técnico, Independiente iba 2-0 arriba de local y se lo terminaron igualando por errores defensivos. En la siguiente jornada, también comenzó ganando ante Barracas Central y luego el Guapo le empató el partido. En ese duelo le costó remontar por la expulsión minutos después del defensor Sergio Barreto.

independiente_-_instituto.jpg

En otra ocasión, frente a Colón, arrancó abajo en el marcador, lo dio vuelta y volvieron a convertirle dos tantos en el tiempo de descuento. Además, en el debut del Ruso, en el Clásico de Avellaneda, el Rojo sufrió lo mismo ya que se puso arriba tras una gran definición de Martín Cauteruccio y luego Matías Rojas lo empató de penal. Ambos encuentros también en el Libertadores de América, donde parece sentirse presionado e incómodo por momentos.

Antes del choque con el Granate, Independiente había empatado recientemente un partido que parecía ganado porque vencía a Argentinos Juniors por 2-0 en La Paternal, pero el Bicho se lo terminó igualando en el segundo tiempo y hasta estuvo cerca de quedarse con la victoria.

Con nueve empates, al igual que Atlético Tucumán, el Rojo es el segundo equipo que más veces sacó ese resultado en el campeonato solamente superado por Colón, que lleva diez. Por esa razón, Zielinski tendrá que trabajar demasiado para revertir este aspecto y así poder lograr más victorias, que el club necesita para mejorar su promedio de cara a las próximas temporadas y acercarse a los puestos de Copas, el objetivo que se puso el entrenador.