Jorge aseguró que Carlos no se perdió la consagración de Estudiantes y que lo observó con tranquilidad. "Vimos la final de la Copa Argentina con Carlos por la tele, no fui a la cancha porque me operé de cataratas hace tres días. Estábamos ahí los dos solos con el enfermero, lo vio tranquilo", contó.

Además de ver el juego del equipo dirigido por Eduardo Domínguez, Carlos manifestó su deseo de ganar el máximo certamen continental y llegar a disputar el torneo intercontinental de clubes. "Gritamos el gol pero me dijo que hay que ganar la Libertadores e ir a Dubai (al Mundial de Clubes)", reveló Jorge sobre el pedido de Bilardo.

Bilardo es un prócer de Estudiantes. Fue campeón del Campeonato Metropolitano 1967, la interamericana 1969, la Intercontinental 1968 y tres veces de la Copa Libertadores (1968, 1969, 1970) como jugador y como entrenador también sacó campeón al Pincha, en el Campeonato de Primera División de 1982.

Con la Copa Argentina, Estudiantes obtuvo el 15° título de su historia. El Pincha ganó 6 torneos locales, 4 Copas Libertadores, 1 Intercontinental y 1 Interamericana. Además, el club platense tiene otros títulos como 1 Copa Adrián Escobar y 1 Copa de la República. La última consagración había sido en el Campeonato de Primera División de 2010.

Sebastián Verón criticó a la AFA y un dirigente salió a responderle

En medio de la euforia de Estudiantes por la obtención de la Copa Argentina, Juan Sebastián Verón paró la pelota y lanzó una dura crítica hacia las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino por la desorganización en los armados de los torneos, entre otras cosas. Y, poco después, desde la AFA le respondieron al ídolo del Pincha.

"Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato. Y estas idas y vueltas, y contratiempos, no podemos estar esperando una semana antes de jugar una final y no sabés el horario o dónde vas a jugar. Ese tipo de cosas habla de lo que vos también mostras para afuera", opinó Verón en una entrevista con TyC Sports.

Y agregó: "Nosotros nos aferramos a que el fútbol argentino saca jugadores, pero también hay que tratar de darle las mejores condiciones. No solo a los jugadores, también a la gente que trabaja en los clubes. Llevar un campeonato de casi 30 equipos es una locura que no existe en ningún lado. Es una falacia por más que me digan que es divino, hermoso y competitivo".

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, le contestó a Juan Sebastián Verón a través de sus redes sociales. "'Bullshit', mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto", expresó. Y sentenció: "Cuando la Selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y si no mandás a algún 'simulador' de los tantos que tenés. ¡A laburar! En fin".