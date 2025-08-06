Independiente presentó a su séptimo refuerzo antes de River y la Sudamericana

Abaldo llegó al club de Avellaneda en condición de préstamo con cargo y con una opción de compra de 2.5 millones de dólares por un porcentaje cercano al 80 por ciento. Además, el vínculo dejó sentado la posibilidad de extender la cesión por seis meses más.

Independiente abonará 130.000 dólares de cargo a Defensor Sporting para que Abaldo se una al Rey de Copas y que, a sus 21 años, sume su segunda experiencia en el fútbol argentino, el tercero de su carrera, después de un controversial paso por Gimnasia de La Plata.

Ya en Argentina, el futbolista de 21 años se mostró entusiasmado. "Estoy muy contento de llegar a un club como lo es Independiente, un grande del continente. Tengo mucha ilusión y con ganas de volver a demostrar", expresó el uruguayo, quien aún no pudo comunicarse con Julio Vaccari, entrenador del equipo.

Y, referencia a su experiencia en Gimnasia, soltó: "Lo tomo como una revancha en el fútbol argentino porque el paso que tuve quizás quedó con una espinita". ¿Qué pasó? El uruguayo llegó a la Argentina en agosto de 2023, a préstamo desde Defensor Sporting, sin saber todo lo que pasaría más adelante.

En enero de este año, la vida del extremo dio un giro: por problemas serios de salud mental, la institución de La Plata lo licenció por tiempo indeterminado, tras abandonar la concentración en medio de la pretemporada en Uruguay y aparecer en la casa de su abuela. Su representante informó que comenzó tratamiento con un psiquiatra por sus problemas aunque fue muy duro al hablar de su situación y el manejo del Lobo. Ahora, buscará revancha en Independiente.