Rodrigo De Paul marcó su primer gol en Inter Miami: la reacción de Lionel Messi

El ex-Atlético de Madrid pisó el área y aprovechó el gran centro de Luis Suárez para dominar dentro del área chica y convertir con gran clase el 1-1 parcial en Chase Stadium, tanto crucial para las aspiraciones de las Garzas como para meterse en los cuartos de final del certamen.

El empate parcial causó euforia en el recinto de Fort Lauderdale y en especial en Messi. Leo se paró de su asiento en el sector de palcos para aplaudir con una sonrisa de oreja a oreja a su compañero, con quien desarrolló una gran relación en el seleccionado nacional.

Este es el primer grito en el club para el jugador surgido de las divisiones inferiores de Racing, en el cual debutó una semana atrás en el inicio de la competencia que reúne a elencos de MLS y Liga MX, encuentro contra Atlas que finalizó en un agónico triunfo. Este es su tercer encuentro con el equipo de Florida pero no su primera participación en un tanto, dado que entregó dos asistencias en el empate (con posterior triunfo por penales) contra Necaxa del pasado sábado.

