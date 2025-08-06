Nahuel Molina anunció que será padre por primera vez: las reacciones de la Scaloneta

"Hoy es tu cumpleaños, pero el mejor regalo me lo diste vos a mí. Estoy muy orgulloso de compartir esta vida con vos, te amo con todo mi corazón", escribió Molina junto a emojis de un corazón, una mujer embarazada y estrellas. En la imagen que acompaña el texto se lo ve al jugador campeón del mundo abrazando a su pareja, sosteniéndola de la panza, en clara señal de que será padre por primera vez.

El posteo, a unas cuatro horas de su publicación en redes sociales, había alcanzado casi 90.000 ‘me gusta’ y se llenó de mensajes positivos, entre los que destacaron los enviados por futbolistas de la Selección. Emiliano Dibu Martínez, quien atajó esta tarde en un amistoso del Aston Villa ante Roma, le escribió un “felicitaciones, amigo”. En esa misma línea también aparecieron los saludos de Julián Álvarez, compañero en el Atlético de Madrid, Guido Rodríguez y Ángel Di María.

image

Es el tercer jugador de la Selección Argentina que en pocos meses anunció que será padre. Sí, Molina se sumó a Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, quienes también dieron a conocer que próximamente serán padres primerizos junto a sus respectivas parejas, Ailén Cova y Emilia Ferrero.

En cuanto a lo futbolístico, Molina fue convocado por Diego Simeone para el amistoso de Atlético Madrid en Portugal ante Porto, pero el lateral con pasado en Boca no fue titular, si no que ingresó en el segundo tiempo. El futuro del defensor cordobés en el Colchonero es una incógnita dado a la consideración del DT y la incorporación de Marc Pubill en su puesto.

En ese contexto, Molina piensa en buscar un nuevo equipo en el que pueda consolidarse como titular y hay un interés concreto del Nottingham Forest. La propuesta inicial contempla la posibilidad de una cesión, aunque el club inglés no descarta otras fórmulas para concretar la operación.

El Atlético de Madrid lleva semanas mostrando disposición para facilitar la salida de Molina. La situación contractual del lateral, cuyo vínculo con el Aleti expira en 2027, le otorga cierto margen al club español para negociar. Sin embargo, el precio solicitado, estimado entre 25 y 30 millones de euros, resulta elevado para los clubes que deseen contratarlo.