Argentina no luce pero tampoco liga. Está claro que los nombres del plantel ilusionaban, y que el rendimiento hasta el momento no está a la altura de la expectativa, pero la realidad también marca que el equipo de Javier Mascherano no está amigado con la suerte.

Al igual que en el debut frente a Paraguay, Brasil capitalizó cada mínimo error argentino al máximo. Encima, encontró la ventaja muy temprano: a los 8 minutos del primer tiempo, Biro definió un desborde por derecha que se ensució con el centro. Casi media hora después, Andrey Santos aprovechó una mala salida desde el fondo, se fue solo y venció a Federico Gomes Gerth.

Así se redondeó la primera etapa, con una Selección Argentina inconexa, sin creatividad para crear jugadas de gol y con reiterados errores en defensa. Y para colmo, cuando tuvo la chance de empatar, falló: el arquero Mycael bajó a Julián Fernández en el área, pero se reivindicó atajándole el penal a Gino Infantino, cuando todavía estaba 1-0.

Brasil por su parte, con el resultado a favor, mantuvo la línea de juego: ceder la pelota y presionar la salida para recuperar y atacar rápido. En el segundo tiempo el trámite fue el mismo, con la diferencia de que Argentina mejoró a partir del ingreso de Nicolás Paz.

Sin embargo, el hombre del Real Madrid no pudo cambiar las cosas. Y la Canarinha, bajo la misma fórmula, llegó al tercero a minutos del final: presión en la salida, recuperación, y esta vez, penal para Brasil. Vitor Roque sí que no perdonó. Luego Maxi González, de cabeza, decoró el resultado.

Argentina tiene mucho para corregir, y ya no tiene margen de error: restan dos partidos, el miércoles a las 19 contra Perú y el viernes a las 21.30 frente a Colombia. Para clasificar al hexagonal final debe ganar ambos, y esperar que en la próxima fecha Brasil derrote a Selección colombiana.