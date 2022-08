Lanzillota y su choque de cabezas con Mac Allister: "Me asusté"

"Fue una jugada rápida. Hoy me toca ser un poco arquero líbero y son jugadas finas, en donde uno sale y se juega la vida. Creo que Kevin no me escucha y nos pegamos tremendo palo. Él la sacó un poco peor. Yo un par de puntos y listo. Él va a tener que ir al dentista, la va a pasar un poco peor", comentó el 1.

Luego, Lanzillota reveló en diálogo con TNT Sports: "Yo me asusté cuando empecé a sentir la sangre, pero a Kevin se le partieron los dientes. Un garrón, pero son gajes del oficio".

Además, dio las claves del triunfo del Bicho ante el Tatengue, que les permite ser terceros del torneo: "Creo que golpeamos en los momentos justos. Hoy capaz no tuvimos tanto brillo como en otros partidos, pero fuimos bastante parejos en todas las líneas. Esa fue la clave y ganar los duelos..."

Y, por último, valoró: "Siempre es importante hacerse fuerte en la cancha de uno y después tratar de perder los puntos menos posibles de visitante. Tenemos que reforzar nuestro rendimiento fuera de casa". Argentinos logró cinco de las siete victorias que tiene en este campeonato en el Diego Armando Maradona.