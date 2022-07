patronato-oscar-lenzi-barracas-central.webp

“Nos robaron, nos sentimos estafados”, comentó después Lenzi sobre el encuentro del martes, donde al Patrón le anularon mal dos goles lícitos ante el Guapo. Y agregó: “Contra el poder no se puede, uno está muy limitado, hacemos los reclamos pertinentes hacia Beligoy (Director Nacional del Arbitraje) pero no somos escuchados”.

Después, añadió en la charla con Radio Mitre: “Hay veces que uno calla ante ciertas injusticias pero todo tiene un límite". Y deseó: "Esto tiene que servir para que todos los que nos sentimos afectados hagamos escuchar nuestras voces”.

En cuanto a Jorge Baliño, árbitro del encuentro, expresó: “A Baliño le teníamos mucho temor y se lo hice saber a Beligoy. La gente no aguanta más. Con Baliño siempre nos pasa lo mismo. Tengo una lista larga de partidos donde nos perjudicó".

PhrrBCAIt_1256x620__2.webp La furia de todo Patronato en el final.

También, reveló que "le mande un mensaje a Beligoy y como siempre nunca me contestó" tras el escándalo. Y concluyó dando una opinión de Claudio Tapia, presidente de AFA que tiene su corazón en Barracas Central, casualmente el favorecido: “No tengo relación con Tapia. No me tiene presente como persona, como que no me registra. Sé que atiende y no tengo nada que decir de Tapia para nosotros no pasa por ahí, pasa por un mal arbitraje”.

Mirá el resumen del partido: