Las lágrimas de un periodista emocionaron a Lionel Scaloni en plena conferencia de prensa

“¿Está llorando? No era mi intención", interrumpió Scaloni, mientras estaba terminando de escuchar la pregunta de un cronista. El periodista Maxi De Vita Lemus, quien estaba llorando le respondió con la voz quebrada: “Me diste la alegría más grande de mi vida”.

Enseguida, todos los presentes comenzaron a aplaudir, sorprendidos por ese momento tan particular. “De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto”, respondió el oriundo de Pujato, secándose una lágrima y también emocionado por la situación que se vivió en la sala de conferencia.

Embed "Emoción"



Porque Lionel Scaloni respondió sobre si era el último partido oficial de Messi en suelo argentino, un periodista se emocionó e hizo que se quiebre el propio DT. pic.twitter.com/gVYuG3nk2A — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 3, 2025

Scaloni había sido consultado sobre lo vivido con Messi en la Selección y si haberlo dirigido fue lo más importante que le pasó en su vida futbolística. “Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto", comentó.

"Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Es un placer, poco más que decir", continuó.

Por otro lado, el DT había expresado su felicidad de esta al mando de la Albiceleste: "Nosotros disfrutamos, a nuestra manera. Es difícil explicar el disfrute como entrenador. Que vos veas que el equipo juegue y que la gente disfrute, pero estando alerta y nervioso para mejorar. Es un disfrute lindo, que lo llevamos haciendo de toda la vida. Nos damos cuenta de la sintonía que hay, esperemos que sea para siempre, esa es nuestra idea".

Scaloni entró en la historia de la Selección Argentina y en los corazones de todos los argentinos.