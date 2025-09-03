Boca comienza la preparación del duelo con Rosario Central sin Miguel Ángel Russo

De esta manera, el plantel reanudará los entrenamientos esta tarde bajo las ordenes de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, los ayudantes de campo principales del experimentado técnico. Con el total apoyo de la dirigencia de Boca, el DT se encargara por estas horas por su salud, algo que le pidieron también después de verlo muy cansado en los últimos días.

Boca, que tendrá lógicamente un ojo en la salud de Miguel Ángel Russo, pondrá primera desde las 15 en el predio de Ezeiza. El tiempo no apura pero desde el cuerpo técnico saben que, más allá de las últimas victorias, habrá que mejorar mucho para conseguir los tres puntos ante el conjunto de Ángel Di María que se hace muy fuerte en su casa.

image

El trabajo vespertino, que tendrá a la dupla Úbeda-Rodríguez como cabezas de grupo, más el preparador físico Adrián Gerónimo, estará enfocado en parte en recuperar soldados. Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia terminaron tocados después del triunfo ante Aldosivi, mientras que Ander Herrera, Tomás Belmonte y Marco Pellegrino continuarán dando pasos en la recuperación de sus lesiones musculares.

Salvo el central zurdo, el resto de los lesionados estarían en condiciones de retornar a la lista de convocados para la próxima fecha en Rosario, aunque todo dependerá de cómo respondan a las exigencias de hoy en adelante. Por otro lado, habrá varias ausencias en el entrenamiento por convocatorias a sus países.

Leandro Paredes y Luis Advíncula, convocados a la Scaloneta y a Perú respectivamente, además de Milton Delgado y Dylan Gorosito por su citación a la Sub-20, serán los futbolistas que no estarán en Boca Predio ni hoy ni en las próximas jornadas de prácticas en Ezeiza.