¿Le prohíben jugar la Premier League a Haaland?

Ya son más de 400 mil firmas las que juntó este proyecto iniciado por un grupo de fanáticos de distintos clubes para que el gobierno le prohíba a Haaland jugar la liga bajo el argumento de que "no es humano, es un robot". Claro, sus números asustan: solo por Premier League, el delantero de 22 años ya tiene 14 goles en tan solo ocho fechas. Si a eso se le suman todas las competencias de la temporada, incluso la UEFA Champions League, son 19 tantos en 12 partidos. Bestial.

No por nada le dicen "Androide". En toda su carrera, el ex Borussia Dortmund ya tiene 154 goles en 195 partidos y va conquistando récords a diestra y siniestra; si sigue así, no le quedará marca goleadora por romper. En la próxima fecha del fútbol inglés, Manchester City recibirá al Southampton el sábado y la defensa de los Saints ya tiemblan pensando en que tendrán que marcarlo. ¿Habrán firmado la petición?

LA PETICIÓN AL GOBIERNO