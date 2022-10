Actualmente, el Millonario está a tres puntos de Racing, al que enfrentará en la última fecha, a cuatro de Boca (tiene un partido menos) y a seis del líder Atlético Tucumán. Además, Huracán y Gimnasia, de ganar sus partidos este jueves, pueden pasarlo por dos. Claramente, necesita ser 100% efectivo en sus partidos y que se den muchos resultados.

River debe ganar las cuatro fechas que le quedan: enfrentará a Patronato en Paraná, Platense y Rosario Central en el Monumental y terminará ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Y, también, que Boca no sume más de 8 puntos de los 15 que debe jugar, para alcanzarlo al menos y forzar un desempate (si River suma 12 y Boca 7, lo pasaría), que Atlético Tucumán no coseche más de 6 también para igualarlo, que Racing no sume más de 3 (se miden en la última) y que Gimnasia y Huracán no logren más de 13 de los 15 que deben disputar.

¿Qué rivales les queda a ellos? Atlético Tucumán (Racing, Rosario Central, Unión y Defensa y Justicia), Boca (Gimnasia, Aldosivi, Sarmiento, Newell's e Independiente), Racing (Atlético Tucumán, Colón, Lanús y River), Huracán (Talleres, Argentinos Juniors, Estudiantes, Platense y Patronato) y Gimnasia (Boca, Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Talleres).

Es muy difícil que se le dé a River, pero ganando como lo está haciendo y mientras le den los números, seguirá con esperanza.