Lionel Messi se quedó con el premio The Best al mejor jugador de 2023

Messi jugó el primer semestre en el París Saint Germain, donde consiguió la Ligue One, y el segundo en Inter Miami, consagrándose en la Leagues Cup. Es el tercer galardón de este tipo que recibe en su carrera, tras los obtenidos en 2019 y 2022 -lo recibió el año pasado-. El rosarino de 36 años es el máximo ganador de este premio, superando a Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski con dos cada uno, y a Luka Modric, con uno.

Como no se hizo presente en la ceremonia, el trofeo fue recibido por Thierry Henry, ex compañero suyo en Barcelona. "¡Felicitaciones, capitán! Siempre The Best", publicó la cuenta oficial de la Selección Argentina en sus redes sociales.

Embed #TheBest Lionel Messi fue elegido por la @FIFAcom como el mejor jugador de la temporada 2023.



¡Felicitaciones, capitán! Siempre THE BEST pic.twitter.com/shD7ovFVwC — Selección Argentina (@Argentina) January 15, 2024

Mientras que según los votantes, el 11 ideal quedó conformado por: Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Messi y Vinicius Juniors.

EHICQZRYWFAWXNBDHCPBARCWOA.avif El equipo ideal de la temporada 2023 según la FIFA.

En el equipo destaca la presencia mayoritaria de futbolistas de Manchester City, luego de ganar la Premier League, la FA Cup, la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Los únicos títulos de la temporada en los que el equipo inglés compitió y no dio la vuelta olímpica fueron la Community Shield -Supercopa inglesa-, donde perdió con Arsenal por penales, y la Copa de la Liga inglesa.

A su vez, tras conseguir el quinteto de campeonatos, Pep Guardiola fue elegido como el mejor entrenador del mundo por sobre los italianos Simone Inzaghi y Luciano Spaletti. Del mismo modo, el brasileño Ederson fue condecorado como el mejor arquero de la temporada, imponiéndose ante Thibaut Courtois y Yassine Bounou.

Por el lado del fútbol femenino, la española Aitana Bonmatí fue condecorada como la mejor mejor jugadora del año, mientras que la inglesa Sarina Wiegman se quedó con el galardón a la mejor entrenadora, y su compatriota Mary Earps fue elegida como la mejor arquera. Además, la brasileña Marta, quien confirmó que estará en los Juegos Olímpicos, recibió un homenaje especial.

El 11 ideal está integrado por: Mary Earps; Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood; Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí; Alex Morgan, Sam Kerr.

Por otro lado, Guilherme Madruga ganó el Premio Puskas al mejor gol, por una chilena espectacular desde afuera del área jugando para el Botafogo SP.

Embed Guilherme Madruga

Botafogo FC-SP v Novorizontino

June 2023



Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets pic.twitter.com/UMt6fS772T — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023



Y el argentino Hugo Daniel Iñíguez ganó el premio al mejor hincha por la imagen que se viralizó mientras le daba la mamadera a su hijo bebé Tiziano, durante un partido de Colón de Santa Fe.

Embed HUGO IÑIGUEZ GANÓ EL #TheBestEnDSPORTS AL MEJOR AFICIONADO DE 2023 pic.twitter.com/OeGT0bWENz — DSports (@DSports) January 15, 2024

Por último, la Selección de Brasil se llevó el premio Fair Play por sus constantes iniciativas en la lucha contra el racismo. Cafú, Julio Cesar, Ronaldo, Roberto Carlos, Ze Roberto, entre otras leyendas, recibieron el reconocimiento.

De la gala participaron ex jugadores de la talla de Christian Karembeu, Thierry Henry, Marcel Desailly, Maxi Rodríguez y Roberto Carlos, entre otros. Además, la FIFA homenajeó a Bobby Charlton, Mário Zagallo y Franz Beckenbauer, leyendas fallecidas en 2023.

Los premios The Best son entregados por FIFA desde 2016 y se definen por votación de un jurado internacional integrado por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, además de un periodista especializado por cada país e hinchas registrados en el sitio de FIFA.

Todos los finalistas a los Premios The Best 2023

Mejor Jugador The Best FIFA

Lionel Messi

Erling Haaland

Kylian Mbappé

Mejor Jugadora The Best FIFA

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Jennifer Hermoso

Premio Puskás (mejor gol)

Julio Enciso

Guilherme Madruga

Nuno Santos

Mejor Entrenador de Fútbol Masculino The Best FIFA

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Luciano Spalletti

Mejor Entrenador/a de Fútbol Femenino de The Best FIFA

Jonatan Giráldez

Emma Hayes

Sarina Wiegman

Mejor Arquero The Best FIFA

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Mejor Arquera The Best FIFA

Mackenzie Arnold

Catalina Coll

Mary Earps

Mejor Hincha