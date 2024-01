Las lujosas vacaciones de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister

Licenciados por sus técnicos, los volantes se tomaron unos días y no escatimaron en gastos: el del Chelsea fue a los Alpes suizos y el del Liverpool a Dubai.

Debido a que la Premier League no para durante las fiestas, los futbolistas de la liga inglesa no tienen vacaciones a la par de casi todos sus colegas del mundo. Es por eso que Enzo Fernández y Alexis MacAllister aprovecharon unos breves días ahora para meter una escapadita. Eso sí, de humildes no tuvieron nada.