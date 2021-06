Lionel Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Bolivia

"Vamos con Armani, Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez, Acuña, Guido Rodríguez, Palacios, Alejandro Gómez, Ángel Correa, Messi y Agüero", informó el DT en el comienzo del diálogo y despejó todo tipos de dudas. Ratificó la rotación que se preveía, pero descartó que Lionel Messi se tome un descanso.

Con respecto al capitán, manifestó: "Creo que lo de Messi está todo dicho. Estamos orgullosos de tenerlo y convencidos de que nos va a dar más alegrías".

Scaloni también fue consultado acerca de los motivos que lo llevan a no poder repetir el equipo durante dos partidos consecutivos, a lo que justificó: "Las condiciones que rodea esta copa, con lesiones y chicos en recuperación, hizo que no podamos repetir. Me hubiera gustado, pero muchas veces no hemos tenido disponible a los jugadores".

Por otra parte, describió que "el equipo está confiado y está bien. Nos deja tranquilo que juegue uno u otro. Seguimos siendo un equipo sólido, pero hay algunas cosas que nos gustaría mejorar".

Por último se esperanzó con poder "dar guerra a todas las selecciones, competir al máximo y llegar lo más lejos posible", en tanto que con respecto a Brasil expresó que "es un equipo consolidado, pero no hay que descartar nada".