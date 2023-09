Lionel Scaloni: "Tuve que gastar 900 mil pesos en entradas"

Pero no solo la gente se quejó. Hay bastante bronca en el plantel albiceleste porque les dieron pocos tickets para repartir entre familiares y amigos, y muchos de los campeones del mundo tuvieron que sacar la billetera para que sus allegados puedan estar presentes mañana en el Monumental.

Uno de ellos fue el DT, Lionel Scaloni, que cuando le pidieron una opinión de los precios de las entradas, cuyos valores arrancan en 19 mil pesos para las generales, dijo: "No puedo hacer nada, ni yo ni el plantel. Es más tuve que pagar nueve y me gasté 900 mil y algo de pesos. Me cuesta como a todos mucho, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas. Por mí que vaya gratis la gente, ¿pero qué puedo hacer?"

Lo cierto es que mañana el Monumental estará lleno y que la recaudación será récord, al menos en pesos. Pero el pueblo está cada vez más lejos de poder acceder a un partido del campeón del mundo. No habrá otra que conformarse y verlo por televisión.

"Messi jugará todos los minutos que pueda"

Ya en el aspecto futbolístico, Scaloni confió que Lionel Messi será titular en los dos encuentros de esta primera ventana de Eliminatorias Sudamericanas.

"Hablé con él cuando llegó, lo veo contento como lo ven todos, encontró un lugar en el mundo donde lo quieren. Messi es feliz en cualquier cancha de fútbol. Lo veo bien. Está disponible para jugar y nosotros contentos de tenerlo", apuntó el DT en la conferencia de prensa.

"Las Eliminatorias se asumen de la misma manera de siempre, no importa que clasifiquen más equipos. Las afrontamos con lo mejor que tendremos y no pensamos en que podrían ser más fáciles para el afuera. Siguen siendo complicadas y las afrontamos de la misma manera", enfatizó.

Scaloni dejó de lado los rumores sobre una posible ausencia de Messi en el partido contra Bolivia, el martes próximo en la altura de La Paz, tras el trajín de 11 partidos consecutivos en Inter Miami sin pretemporada de por medio y poco descanso.

"Messi jugará todos los minutos que pueda en estos partidos, salvo que no esté disponible por lesión, como siempre. Ningún jugador se va a bajar de La Paz. No estamos planificando ese partido porque primero vamos a jugar con Ecuador", apuntó Scaloni.

Un jugador que no será tenido en cuenta mañana es el defensor Lisandro Martínez, que arrastra una lesión en el pie derecho y en principio estará afuera del debut con Ecuador para no arriesgarlo.

Además, el entrenador sostuvo que Argentina siempre debe ser protagonista sin importar lo logrado en el Mundial de Qatar 2022, en la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.

"Que nos salgan a jugar de otra manera porque somos campeones no nos cambia en nada. Siempre nos jugaron con otra motivación. Tenemos que protagonizar los partidos y los rivales saben que deben jugarnos con recaudos. Obviamente al ser campeones del mundo todo se magnifica", adelantó.

"El equipo inicial no será diferente al que vimos en los últimos partidos. Podrá haber alguna sorpresa en base al buen equipo que es Ecuador y a los recaudos que debemos tomar en base a ellos. Julián Álvarez y Lautaro Martínez pueden jugar juntos por momentos, pero mañana en el inicio lo veo complicado. Los dos están en un gran nivel y la determinación será pensando en el bien del equipo. Lo mejor que nos puede pasar es que sigan felices y en enorme nivel", realzó.

"Ecuador es un equipo que se conoce, que hizo una gran Eliminatoria y un buen Mundial. Es una Selección que nos puede poner en dificultad. Preparamos el partido de la mejor manera en el poco tiempo que tuvimos", analizó acerca del oponente de mañana, a las 21 en el Monumental.

"Sé que ahora somos siete los que clasificamos pero las Eliminatorias seguirán siendo difíciles. Los niveles de nuestros rivales son altos y atravesaremos momentos complicados, como todos, y debemos prepararnos. Estamos consolidados, los jugadores se conocen más y el tiempo ayudó. Es difícil bajarse de la euforia de la gente, tratamos de no contagiarnos para tener la cabeza fría", insistió.

"Es bueno que la gente esté contenta, con ganas de ver el partido, y nosotros debemos saber que jugamos nosotros y no el público. Ellos tienen una Selección joven y que ya tiene un Mundial encima. Será un partido difícil", finalizó.